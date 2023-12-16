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AK Parti'li gençler Ankara'da "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri" düzenleyecek

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AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 25 ve 26 Aralık'ta Ankara'da düzenleyecekleri "Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının planlandığını bildirdi.

Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, 25 ve 26 Aralık'ta Ankara'da düzenleyecekleri " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri"ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılmasının planlandığını bildirdi.

İnan, AA muhabirine, Gençlik Kolları olarak her seçimde olduğu gibi 2024'teki yerel seçimlerde de Cumhur İttifakı adaylarının kazanması için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ankara'da 25 ve 26 Aralık'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılmasını bekledikleri " Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri" düzenleyeceklerini belirten İnan, şöyle konuştu:

"Başkentimizde, Ankara'mızda ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde bu etkinliği düzenleyeceğiz. Genç arkadaşlarımızı, özellikle İstiklal Şairi'mizi anmak için yapacağımız bu etkinliğe davet etmek istiyorum. 2 gün boyunca, özellikle belediyelerimizin, düşünce kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın İstiklal Şairi'miz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ve diğer edebiyat alanlarıyla, kültür çalışmalarıyla ilgili yaptığı tüm çalışmaları Ankara'nın gençlerine ve diğer şehirlerden katılan gençlere takdim etmiş olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla birlikte çok kapsamlı bir kampanya sürecine 'bismillah' demek istiyoruz."

İnan, teknolojinin geldiği noktada belediyecilik hizmetlerinin de güncellenmesi gerektiğine işaret ederek, "Bu güncellemeyi de en fazla talep eden kitle gençlik. Reformları talep eden gençlik, Ak Parti'nin her reformun ve her güncellemenin öncüsü olan bir parti olduğunu biliyor. Belediyelerimizin gençlere sunmuş olduğu imkanlar çok fazla. İnşallah Ak Parti'nin 2024 vizyonu ve yüzyılımızın ihtiyaçlarıyla gençlerimizi doğru bir belediyecilik anlayışıyla buluşturmak istiyoruz." dedi.

CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıklamasına rağmen İzmir adayının halen belli olmadığını hatırlatan İnan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Neden? Çünkü onlar da 25 senedir bu şehri ne kadar geriye götürdüklerinin, şehirciliği ne kadar çökerttiklerinin ve bu şehre gereken değeri göstermediklerinin farkında. Kendilerinde endişe ve korku hakim. Tüm partilerin adayları Ankara'da belirlenir. Başkentimiz Ankara'dır. Fakat bugün İzmir'e, İstanbul'dan adayını belirleme gibi bir niyet var. İzmir, İstanbul'dan yönetilmez. İzmir diğer şehirler gibi Ankara'dan yönetilir ve İzmirlilerin talepleri doğrultusunda bir karar çıkar. İzmir, İstanbul'un uydusu olacak bir şehir değil. Ana muhalefetin içinde bulunduğu bu karmaşıklığı da şehrimizin bu geriye gitmişliğini de inşallah 31 Mart'ta AK Parti belediyeciliğini kazandırarak Türk siyasetine gereken mesajı da şehir vermiş olacak."

Kaynak: AA / Politika

Mehmet Akif Ersoy AK Parti Gençlik Ankara Haberler

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