Haberler

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Artık tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var'

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Artık tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler, onun bu kutlu yolculuğunda sizlerin aşkı ve şevkiyle, 2028'de Allah'ın izniyle yeniden başımızda göreceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler, onun bu kutlu yolculuğunda sizlerin aşkı ve şevkiyle, 2028'de Allah'ın izniyle yeniden başımızda göreceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aydın İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, il ve ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Ercan, "Aydın'ın Efesi denince akla ilk gelen isim Özlem Çerçioğlu Başkanımız, gönül belediyeciliğini yapan, gönlüyle her daim bizimle olan başkanımız, daha sonrasında resmi olarak da AK Parti belediyeciliğine geçerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce, 1994'te başlattığı AK belediyecilik anlayışını Aydın'ımızda en güzel şekilde devam ettiriyor. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU DAVA, KUTSAL BİR DAVA'

Ercan, dünyada Türkiye'nin saygın bir konuma ulaştığına dikkat çekerek, "Aydınımız için elimizden geleni her zaman yaptık, yapmaya da hazırız. Çünkü bu dava kutsal bir dava. Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var. ve bizler, onun bu kutlu yolculuğunda sizlerin aşkı ve şevkiyle, 2028'de Allah'ın izniyle yeniden başımızda göreceğiz. İstanbul milletvekiliyim ve parlamentoda NATO Parlamenter Meclisi üyesiyim. Birkaç gün önce bu vesileyle İtalya'da bazı toplantılara katıldık. Orada gösterilen hürmet ve ilgi şahsımıza değil; Türkiye'ye duyulan saygıydı. Bu saygı Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı gösteriliyor. Aydınımızda da hem 2028 genel seçimlerinde hem de 2029 yerel seçimlerinde tarih yazmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ise "Aydın'da bu salonlar tıka basa her zaman dolar. Her zaman üzerine alan başkanlarımız, layığıyla görevini yerine getirir. Bugün geldiğimiz noktada bir farkımız var. Aramıza Özlem Çerçioğlu geldi. Artı 1 değil milyon farkla devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "Beni böyle sımsıcak bağrınıza bastığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep beraber Aydın'da tarih yazmaya hazır mısınız? Çok çalışacağız, daha çok çalışmaya hazır mısınız?" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
'İstemiyorum seni defol' diye bağırıp kızını itti! Tepki çeken görüntülere inceleme

Bu nasıl annelik! Görüntünün ardından bakanlık harekete geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti

Yeşilçam efsanesinden acı haber! Kaza anı kameraya yansıdı
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.