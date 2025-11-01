AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan: 'Artık tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var'

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var. Bizler, onun bu kutlu yolculuğunda sizlerin aşkı ve şevkiyle, 2028'de Allah'ın izniyle yeniden başımızda göreceğiz" dedi.

Ak Parti Genel Merkezi Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, Aydın İl Kadın Kolları Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Şükran Güngör Yıldız Kenter Tiyatro Salonu'nda düzenlenen toplantıya AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Şahika Edremit, il ve ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Ercan, "Aydın'ın Efesi denince akla ilk gelen isim Özlem Çerçioğlu Başkanımız, gönül belediyeciliğini yapan, gönlüyle her daim bizimle olan başkanımız, daha sonrasında resmi olarak da AK Parti belediyeciliğine geçerek, Sayın Cumhurbaşkanımızın yıllar önce, 1994'te başlattığı AK belediyecilik anlayışını Aydın'ımızda en güzel şekilde devam ettiriyor. Kendisine gönülden teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'BU DAVA, KUTSAL BİR DAVA'

Ercan, dünyada Türkiye'nin saygın bir konuma ulaştığına dikkat çekerek, "Aydınımız için elimizden geleni her zaman yaptık, yapmaya da hazırız. Çünkü bu dava kutsal bir dava. Artık sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideri olan bir Cumhurbaşkanımız var. ve bizler, onun bu kutlu yolculuğunda sizlerin aşkı ve şevkiyle, 2028'de Allah'ın izniyle yeniden başımızda göreceğiz. İstanbul milletvekiliyim ve parlamentoda NATO Parlamenter Meclisi üyesiyim. Birkaç gün önce bu vesileyle İtalya'da bazı toplantılara katıldık. Orada gösterilen hürmet ve ilgi şahsımıza değil; Türkiye'ye duyulan saygıydı. Bu saygı Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dan dolayı gösteriliyor. Aydınımızda da hem 2028 genel seçimlerinde hem de 2029 yerel seçimlerinde tarih yazmaya hazır mıyız?" diye konuştu.

AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş ise "Aydın'da bu salonlar tıka basa her zaman dolar. Her zaman üzerine alan başkanlarımız, layığıyla görevini yerine getirir. Bugün geldiğimiz noktada bir farkımız var. Aramıza Özlem Çerçioğlu geldi. Artı 1 değil milyon farkla devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da "Beni böyle sımsıcak bağrınıza bastığınız için teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Hep beraber Aydın'da tarih yazmaya hazır mısınız? Çok çalışacağız, daha çok çalışmaya hazır mısınız?" diye konuştu.