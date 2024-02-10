AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz: Belediyecilik Tam Zamanlı Bir Görevdir

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, "Belediyecilik böyle yarı zamanlı, keyfekeder, 'İster gelirim ister gelmem' tatillerle dolu bir görev değil. Tam zamanlı çalışacaksınız. O il ile haşır neşir olacaksınız, her derdiyle dertleneceksiniz." dedi.

Demiröz, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen partisinin il, ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım toplantısında, Ak Parti'nin, milletin bünyesinden çıkan bir parti olduğunu söyledi.

Ülkeyi milletle birlikte yönettiklerini anlatan Demiröz, "Çünkü AK Parti bu milletle birlikte seviniyor, bu milletle birlikte üzülüyor. Bu parti milletimizin bir emaneti bizlere." diye konuştu.

Demiröz, belediyelerin öneminin altını çizerek şöyle devam etti:

"Belediyecilik böyle yarı zamanlı, keyfekeder, 'İster gelirim ister gelmem' tatillerle dolu bir görev değil. Tam zamanlı çalışacaksınız. O il ile haşır neşir olacaksınız, her derdiyle dertleneceksiniz. İşte görüyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başındaki zat. Geçmişte gördünüz, İstanbul'u sel götürdü yok, depremler oldu yok, şehitler oldu yok, tatilden İstanbul'dan haberi yok. Şimdi adam İstanbul'u yine istiyor. Adam kendisini genel başkanlık görevinde görerek orayı tamamen başkalarına bırakmış. Bizim belediye başkanlarımızda kesinlikle böyle bir şey olamaz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dünya lideri olduğunu dile getiren Demiröz, şunları kaydetti:

"Bir liderimiz var, dünyada en önemli liderler vasfına sahip. Böyle bir lider her ülkeye nasip olmuyor. Türkiye'mizin coğrafyasında 56 tane ülke var. 56 Müslüman ülke, hepsi Cumhurbaşkanı'mızın iki dudağının arasına bakıyor 'Ne söyleyecek.' diye. Bizim sorumluluğumuz sadece Türkiye değil. O kadar büyük işlerle uğraşıyoruz ki emperyalistlerin bütün hedefi Türkiye. Çevremizi görüyorsunuz dış güçler sarmış, içeride de onların uzantıları var."

Demiröz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz seçimlerde, mayıs seçimlerinde Allah aşkına bu 6'lı, 7'li koalisyon olsaydı Allah muhafaza ne yapardık? Bakın kendi aralarında ne durumdalar. Parti mi kalmış ortada? Muhalefet partisi mi var? Gitmişler birilerinin peşinde, birileriyle beraber güneydoğumuzda, topraklarımıza en yakın yerlerde teröristlerle birlikte olmaya çalışıyorlar. Emperyal ülkeler boş duruyorlar mı? İşte İsrail Filistin'i mahvetti. Kim durduracak Allah aşkına, Ürdün mü, Lübnan mı, Suriye mi, Irak mı, Mısır mı? Darmadağın olmuşlar. Tek ülke Türkiye var. Sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. Onun için bu ülkenin yönetimini şuna, buna bırakamayız."

Katılımcılardan seçimlerde destek isteyen Demiröz, "Allah razı olsun, genel seçimlerde Cumhur İttifakı'nı iktidara getirdiniz. Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lideri de dünyada sayılı lider, 'Dünya beşten büyüktür' diyebilen tek lider, onu da Cumhurbaşkanı olarak seçtiniz. Şimdi sıra belediyelerimizde. İnşallah bu mahalli idare seçimlerinde gerçek belediyecilik yapan değerli kardeşlerime destek verin." ifadesini kullandı.

Demiröz, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Deprem yaşadık, hiç 'O parti, bu partili' dedik mi? Bütün insanımız elini taşın altına soktu. Evinden ekmeğinin yarısını aldı götürdü, oraya verdi. İşte bizim gönlümüzde yatan insanlık budur, belediyecilik de budur. Bu nedenle yaklaşan seçimlerde inşallah birlik ve beraberlik içerisinde olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Programda, AK Parti'nin Gümüşhane Belediye Başkan adayı Ercan Çimen, Kelkit Belediye Başkan adayı Ünal Yılmaz, Köse Belediye Başkan adayı Seyhan Tok, Kürtün Belediye Başkan adayı Ahmet Kanat, Şiran Belediye Başkan adayı Kadir Yıldız, Torul Belediye Başkan adayı Hüseyin Zengin, Kelkit Deredolu Belde Belediye Başkan adayı Ahmet Mağat, Kelkit Gümüşgöze Belde Belediye Başkan adayı Selvet Söylemez, Kelkit Öbektaş Belde Belediye Başkan adayı Muharrem Kartal, Kelkit Söğütlü Belde Belediye Başkan adayı Mürsel Türkel, Kelkit Ünlüpınar Belde Belediye Başkan adayı Mustafa Nas, Kürtün Özkürtün Belde Belediye Başkan adayı Aynur Zorlu Kaya, merkez ilçe Arzularkabaköy Belde Belediye Başkan adayı Abdulkerim Uçan, Şiran Yeşilbük Belde Belediye Başkan adayı Bayram Sarı, katılımcıları selamladı.

Törene, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ve İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu da katıldı.