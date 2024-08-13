AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " Ak Parti'ye hem milletvekili hem de belediye başkanları düzeyinde katılımlar olacak. Sayı olarak bazı değişiklikler, artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 isim var" dedi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin yarın gerçekleştirilecek olan 23'üncü kuruluş yıl dönümü programına ilişkin AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Dağ, AK Parti'nin Tu¨rkiye tarihinin en uzun su¨re iktidarda kalmayı bas¸aran siyasi hareketi olduğunu söyleyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, onun yoluna inananlar ve yanında yürüyenlerin azim, coşku ve gayretiyle bu 22 yılda büyük başarılara imza attık. AK Parti, bu sürede her alanda gerçekleştirdikleriyle hem değişimin, hem dönüşümün, hem de reformun adı olmuştur. AK Parti sadece siyasi bir parti değil, bir ailedir, bir yuvadır. Bu ailenin ve yuvanın bir ferdi olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz. AK Parti'miz köklerinden aldıgˆı gu¨c¸le; her daim daha güçlü, her zaman yeni, hep diri ve genç bir partidir. Kurulduğundan bu yana birçok zorluğu aşan partimiz, bu başarılarını lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde mahalle, ilçe ve il teşkilatıyla birlik-beraberliğine borçludur. AK Parti; millet uğruna, vatan uğruna, fedakarlığın, özverinin simgesidir" ifadelerini kullandı.

'HER İL BAŞKANLIĞIMIZ KENDİ PROGRAMINI YAPACAK'

Yarın yapılacak kutlamaların temasını, 'Umudun, İcraatın ve Geleceğin Adı AK Parti' olarak belirlediklerini ifade eden Dağ, "Zira adaleti ve kalkınmayı şiar edinen, vatandaşı önceleyen, milli iradeyi baş tacı yapan partimizin umut özelliği yolumuzun en parlak aydınlatıcısıdır. Partimizin can damarı olarak, milletimizin gönlünde taht kurmamıza vesile olan en önemli siyasetimiz, hiç kuşkusuz dünden bugüne yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız hizmet ve icraatlarımızdır. Umutlarla tomurcuklanan, icraatlarla yeşeren, mazisiyle gurur duyan AK Parti, gelecek kavramını büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda inançla şekillendirmektedir. 23'üncü kuruluş yıl dönümü programını ilk defa AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceğiz. Programda; kurucularımızı, MYK ve MKYK üyelerimizi, bakanlarımızı, önceki dönem kabine üyelerimiz ile Meclis başkanlarımızı, teşkilat üyelerimizi misafir edeceğiz. Programda bir video gösterimi ve bir de sahne performansı olacaktır. Programımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarının ardından kurucu üyelerimizle çekilecek fotoğraf çekimiyle son bulacaktır. Bu programın yanı sıra her il başkanlığımız illerinde kendi programını yapacak. İl başkanlarımız, kurucularımız, mevcut milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız illerindeki bu coşkuya ortak olacaktır. Programımızı planlarken sadece AK Parti'mizin 23'üncü yılında 22 yıl iktidarda olmanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissederek ve inşallah daha uzun yıllar ülkemize iktidar olarak hizmet etmenin heyecanıyla planladığımızı ifade etmek isterim" diye konuştu.

'BUGÜN BAZI GÖRÜŞMELER VAR'

Dağ, partiye milletvekili ve belediye başkanı noktasında yeni katılım olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, "AK Parti siyasetin merkezi oldu, bundan sonra da olmaya devam edecektir. AK Parti'ye hem milletvekili, hem de belediye başkanları düzeyinde katılımlar olacak. Biz bu katılımlar ile hem ülkede yaptığımız hizmet siyaseti ve 85 milyon vatandaşımızı kucaklayan söylemlerle bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da inşallah bulunmaya devam edeceğiz. Katılımlar olacak ve sonrasında görüşmeler olacaktır. Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi, hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz. Sonrasında her şey olgunlaştığında kamuoyuna paylaşıyoruz. Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşımızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak bazı değişiklikler, artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 isim var. Bugün içinde bazı görüşmeler var" ifadelerini kullandı.