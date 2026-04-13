AK Parti'li Çelik: Teyit mekanizmasını reddettiğinizde süreç işlemez

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Örgütün silah bıraktığını teyit edecek devlet mekanizmasını reddettiğinizde bu sürecin işlemesinin bir imkanı olmaz. Çözümden yana gibi gözüküp, çözüm karşıtı bir algoritma üretmek budur. Teyit mekanizmasını bir 'yük' olarak görmek, 'silah bırakma sürecine karşı olduğunu' ifade etmektir" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi. Çelik, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın bir sunum gerçekleştirdiğini belirterek, "Bugün MYK'mızın gündemine aldığı konular İran'daki gelişmeler, İsrail'in Lübnan'a, Gazze'ye, Batı Şeria'ya dönük saldırgan politikaları, Irak'taki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge konusu da MYK'mızın gündemindedir" diye konuştu.

'BARIŞ GÖRÜŞMELERİ DEVAM ETMELİDİR'

Çelik, İslamabad'da gerçekleştirilen ABD-İsrail-İran arasındaki barış görüşmelerine ilişkin, "Maalesef ilk turda barış görüşmeleri sonuçlanamadı. Bizim buradaki tutumumuz barış görüşmelerinin devam etmesi gerektiğidir. Bunun sağlanması için ateşkes ortamının korunması ve devam ettirilmesi gerekir. Bu kadar ağır bir konuda ilk turda bir sonuç alınmasını beklemek doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı meselesi, nükleer program meselesi, nükleer silah meselesi, savaşın sonunda ortaya çıkmış insani kayıplar ve tazminatlar meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu. ABD'nin ve İsrail'in haksız, hukuksuz, hakkaniyetsiz ve gayrimeşru saldırısından sonra hem bölgesel güvenlik hem küresel güvenlik açısından çok vahim sonuçlar ortaya çıktı. Buradaki tablo sadece bölge barışını değil, bütün dünyayı etkiler diyorduk; gelinen noktada NATO meselesi içerisinde bile çatlak olacak, Batı ittifakının içerisinde bile çatlak olacak noktaya gelinmiş oldu. Tüm bunlar olurken İsrail'in barışı sabote etme faaliyetleri aynen devam ediyor. Lübnan'ı insansızlaştırmaya çalışıyor, Gazze'yi insansızlaştırmaya çalışıyor, Batı Şeria'yı da Gazzeleştirmeye çalışıyor. Tüm bu tablodan bakıldığı zaman barışın korunması daha kıymetli, daha önemli hale gelmiştir. Barış görüşmelerinin çok kapsamlı bir şekilde devam etmesinde fayda vardır diye değerlendiriyoruz. Türkiye, bu görüşmelerin ikinci turu, üçüncü turunun olmasına katkı veriyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ BİRLİK TAKDİRE ŞAYANDIR'

Çelik, konuşmasında şunları dile getirdi:

"Barış iradesi olduğu için Netanyahu, Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Soykırım şebekesinin bakanları Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Burada hakkaniyetin, hukukun etrafında durarak bu barışın hayata geçmesi için elden gelen her şey Türkiye tarafından ortaya koyuluyor. Türkiye'nin muhalefet partileri dahil bir bütün olarak Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı gösterdiği birlik, bütünlük takdire şayandır. Siyonist emelleri olanların, emperyalist emelleri olanların, Türkiye'ye karşı husumeti olanların doğru mesajı alması gerekir."

Çelik, Fransa'da Lafarge firmasının yargılandığı, terör örgütlerini Suriye'de finanse ettiğine dair devam eden davanın sonuçlandığını ve firmanın mahkum edildiğini dile getirerek, "Bu aslında Batılı bazlı organizasyonların güya 'teröre karşıyız' diye çok konuşan siyasetçilerin gölgesinde nasıl teröre destek verdiğini göstermesi bakımından ibretliktir" dedi.

'TÜRKİYE'DEN UGANDA'YA YÖNELEN DOSTLUK SESİDİR'

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, Uganda Genelkurmay Başkanı'nın Türkiye'ye yönelik diplomatik tehditlerine ilişkin soruya, "Söylediklerinin manası anlaşılmıyor. Uganda'nın Türkiye ile sorunu yok, Türkiye'nin Uganda ile sorunu yok. Bu açıklamalarını düzeltmeye çalıştı. Türkiye'den Uganda'ya yönelen ses dostluk sesidir" diye konuştu.

Macaristan'daki son seçimlere ilişkin Çelik, "Yeni dönemde seçilenleri Macar halkına duyduğumuz saygı gereği tebrik ediyoruz. Türkiye-Macaristan arasındaki kurumsallaşmış iyi ilişkileri sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'ODAK, TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FESHİDİR'

Çelik, 'bakanlıklar ayrılacak' iddialarının gündemde olmadığını dile getirdi. DEM Parti'nin 'Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge'ye yönelik ifadelerinin sorulması üzerine Çeliş, şöyle konuştu:

"DEM Parti içerisinde sorumlulukla, sağduyu ile konuşan milletvekilleri var. Fakat birkaç kişi sistematik olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Sayın Devlet Bahçeliyi hedef aldılar. Daha sonra da genel başkan yardımcılarımızı, bakanlarımızı hedef aldılar. Sürekli olarak kendilerinin 'çözüm' istediği, AK Parti'nin ise buna karşı çıktığı şeklinde bir konumlandırma yapıyorlar. Kullandıkları cümleler, siyasi açıdan son derece niteliksiz cümleler. Bizim odaklandığımız konu, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini sağlıklı bir şekilde hedefine ulaştırmak. Bunlara tek tek cevap vermeye kalksak odağımızı kaybederiz. Bu niteliksiz cümleleri kuranlar, sürekli odağı değiştirmeyi çalışıyorlar. Odak, PKK terör örgütünün fesih edilmesi ve silahları tamamen bırakarak, Avrupa'daki legal yapılarıyla, illegal yapılarıyla ortadan kalkmasıdır. Bu cümleleri kuranlardan hiçbir tanesi bugüne kadar 'PKK silah bırakmalıdır' cümlesini kurmamıştır. Sürekli olarak iktidara, devlete ödev vermeye çalışıyorlar. Meclis Komisyonu çok nitelikli bir çalışma yaptı. Toplumdan herkes davet edildi. Raporun sonunda 'silah bırakmaya bağlı olarak yasal düzenlemelerin yapılması' var. Teyit mekanizması bunu kontrol edecek. Raporun yayımlanmasından bir hafta sonra, bahsettiğim kişilerden bir tanesi çıktı, 'teyit mekanizması süreç üzerinde yük oluşturmamalı' gibi bir şey söyledi. Örgütün silah bıraktığını teyit edecek devlet mekanizmasını reddettiğinizde bu sürecin işlemesinin bir imkanı olmaz. Çözümden yana gibi gözüküp, çözüm karşıtı bir algoritma üretmek budur. Teyit mekanizmasını bir 'yük' olarak görmek, 'silah bırakma sürecine karşı olduğunu' ifade etmektir. Her AK Parti'nin hedef alınmasının arkasında CHP güzellemesinin yapılması da yanlış."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı