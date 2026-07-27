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Türkiye'nin füze tedarik engeli iddiası asılsız çıktı: Gerçeği DMM açıkladı

Türkiye'nin füze tedarik engeli iddiası asılsız çıktı: Gerçeği DMM açıkladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada, "Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir" denildi.

  • DMM, Yunanistan'ın Türkiye'nin füze tedarikini engellediği iddiasını yalanladı.
  • DMM, söz konusu iddiaları kamuoyunu manipüle etmeye yönelik spekülatif dezenformasyon olarak nitelendirdi.
  • DMM, Türkiye'nin savunma ihtiyacının büyük kısmını yerli kaynaklarla karşıladığını ve uluslararası tedarik süreçlerinin sorunsuz ilerlediğini açıkladı.

DMM'nin NSosyal hesabından, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, " Yunanistan'ın diplomatik girişimler ve gizli hamlelerle Türkiye'nin çeşitli füze ve savunma mühimmatı tedarik süreçlerini engellediği" yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

"ASILSIZ ALGI ÇALIŞMASI"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan yazılı açıklamada söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve bu tarz haberlerin, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleri olduğu belirtildi.

"SORUNSUZ VE KESİNTİSİZ ŞEKİLDE İLERLİYOR"

Söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Cumhuriyeti, savunma sanayisi alanında benimsediği yerli ve milli üretim vizyonu sayesinde kritik mühimmat, füze ve savunma sistemleri ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi öz kaynaklarıyla karşılamaktadır. 

Uluslararası pazarlardan yürütülen tedarik ve işbirliği süreçleri de devletler arası hukuki mutabakatlar ve stratejik planlamalar doğrultusunda sorunsuz ve kesintisiz şekilde ilerlemektedir. 

Basında veya üçüncü taraf kaynaklarda dönem dönem yer bulan bu tarz haberler, kamuoyunu manipüle etmeye ve asılsız bir algı oluşturmaya yönelik spekülatif dezenformasyon faaliyetleridir.

Yalnızca ilgili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."

Kaynak: AA
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