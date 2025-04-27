AK Parti Sözcüsü Çelik: '27 Nisan gecesi demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 27 Nisan e-muhtırasının 18'inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "27 Nisan, siyasi hayatımızın sembol günlerinden biridir. Demokrasimiz, 2007 yılının 27 Nisan'ında, TBMM tarafından gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde askeri vesayetçi anlayışın bir muhtıra teşebbüsü ile karşılaştı. Askeri vesayetçi zihniyet Cumhurbaşkanı seçim sürecine müdahale etmek amacıyla, 'Cumhurbaşkanı Cumhuriyete sözde değil, özde bağlı olmalıdır' diyerek bir kere daha keyfi yaklaşımlar için Cumhuriyetimizi istismar ederek Meclis iradesini ve hukuku hiçe sayma yoluna gitti. Bütün muhtıralarda olduğu gibi hemen yargı vesayeti devreye girdi ve ardından demokratik iradeye karşı bazı odaklar tarafından mitingler organize edildi. Yine Cumhuriyetimizi sömürerek, Cumhur'un iradesine karşı yapılan bu mitinglere 'Cumhuriyet mitingleri' denildi. Demokrasimizi çalmak isteyenler bir kere daha Cumhuriyetimizi kirletmeye kalktılar" ifadelerini kullandı.

'O GECEYİ TÜM ZERRELERİNE KADAR HATIRLIYORUM'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o zaman başbakan olduğunu hatırlatan Çelik, "Sözde muhtıra teşebbüsüyle beraber Ankara yine koyu bir karanlığa gömülmüştü ve hükümetimizin sonunun geldiği kanaati yayılmaya çalışılıyordu. Hesap edemedikleri şey ise Cumhurbaşkanımızın bedeli ne olursa olsun 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesine bağlılığı ve tüm kadrolarımızın bu mücadeleyi vermek için dimdik ayakta ve hazır oluşuydu. Ankara'ya koyu bir karanlık gibi çöken o geceyi sabaha dek tüm zerrelerine kadar hatırlıyorum. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığının önderliğinde o geceyi tüm demokratik mücadele gücümüzü yeniden inşa ederek geçirdik. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Başbakan ve hükümet muhtıraya direndi. O gece demokrasi tarihimiz yeniden yazıldı" dedi.

'DEMOKRASİMİZİ SÖMÜRMEYE ÇALIŞANLARA GEÇİT VERİLMEDİ'

Ömer Çelik, mesajının devamında, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla muhtıra teşebbüsüne verilen cevapta, 'Başbakan'a bağlı bir kurum olan Genelkurmay Başkanlığı'nın herhangi bir konuda hükümete karşı bir ifade kullanması demokratik bir hukuk devletinde düşünülemez' açıklaması yapıldı. Böylece Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi sömürmeye çalışanlara geçit verilmedi. Bu direniş, demokrasimiz için devrim niteliğinde bir siyasi kararlılıktı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz demokratik devrimlerin 'Milli İrade' lehine en dönüştürücü duruşlarından biri budur. Bu duruş sayesinde muhtıra teşebbüsü kağıt parçasına dönmüştür. AK Parti, sandık siyasetinin, millet iradesinin ve demokratik mücadelenin partisidir. Tarihimiz budur, bugünümüz budur, geleceğimiz de hep böyle olacaktır" ifadelerine yer verdi.