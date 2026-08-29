Büyükgümüş: Terörsüz Türkiye devlet projesi

Ak Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye bir devlet projesidir. Ama milletin denetimi ve gözetimi altında yürütülen bir devlet projesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da tüm siyasi partilerden milletvekillerimiz anbean istihbarat birimlerimizin ve güvenlik birimlerimizin çalışmalarını takip ediyorlar" dedi.

Ak Parti Sivas İl Başkanlığı tarafından mahalle ve köy başkanları istişare toplantısı düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu, Rukiye Toy, mahalle ve köy başkanları ile partililer katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş Terörsüz Türkiye Projesi'ne değindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında 467 evet oyuyla önemli bir yasal düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Büyükgümüş, "Teşkilat olarak bunun ne anlama geldiğini, ne ifade ettiğini çok iyi bilerek, bu konuda çok iyi donanımlı olarak oynadığımız rolün gereğini, mantığını ve çerçevesini çok güzel şekilde anlatmamız lazım" diye konuştu.

'TERÖRLE MÜCADELEMİZ BİTMEMİŞTİR'

Terör örgütü PKK'nın artık varlığını sürdüremeyeceğini, varlığını sona erdireceğini tüm dünyaya ilan ettiğini ifade eden Büyükgümüş, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturduğumuz komisyon ve ilgili istihbarat ve güvenlik birimleri, burada silah bırakma ve örgütün tasfiyesine dönük çalışmaları sahada günbegün takip ediyorlar. Her zaman ifade ediyoruz; 'Terörsüz Türkiye' devlet projesidir. Ama milletin denetimi ve gözetimi altında yürütülen bir devlet projesidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında da tüm siyasi partilerden milletvekillerimiz anbean istihbarat birimlerimizin ve güvenlik birimlerimizin çalışmalarını takip ediyorlar. Yasada ifade edilen tüm düzenlemelerin gerçekleşmesi için kritik eşik terör örgütü PKK'nın silahlarını bırakarak varlığını tüm unsurlarıyla birlikte tasfiye etmesidir. İşte Suriye'de YPG kendi varlığını tasfiye ettiğini açıkladı. Buradaki gelişmeler anbean, günbegün dikkatle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimiyle takip edilmektedir Şimdi geldiğimiz noktada, ya silah bırakırlar ya varlıklarını tasfiye ederler. ya da bu işi söz verdikleri gibi kendi varlıklarını sona erdirerek yok ederler. Bizim terörle mücadelemiz bitmemiştir, ara da verilmemiştir. Bizim terörle mücadelemiz devam etmektedir. Kimden ve nereden gelirse gelsin, emperyalistlerin taşeron ve aparatları şeklinde hareket eden, kardeşliğimizi hedef alan, ülkemizde ve bölgemizde huzuru ve güvenliği bozmaya yönelik adımlar atan tüm terör örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla, sonuna kadar devam edecektir. Geldiğimiz noktada, terörün tamamen ortadan kaldırılmasını, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz için büyük bir samimiyet ve kararlılıkla yürütülen bir süreç olarak görüyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı