Kars'ta Yıldırım 12 Küçükbaş Hayvanı Telef Etti
Kars'ta yıldırım isabet eden sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kars'ta yıldırım isabet eden sürüdeki 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, merkeze bağlı Aydınalan köyünde hayatı olumsuz etkiledi.
Köy yaylasında Abdullah Bozkaya'ya ait koyun sürüsüne, arazide otlatılırken yıldırım isabet etmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA