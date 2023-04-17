AK Parti'li Belgin Uygur, Balıkesir'de cami açılışında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Biz güçlü bir Türkiye için, vatanımız, bayrağımız, bekamız, istikbalimiz, istiklalimiz ve milletimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Biz güçlü bir Türkiye için, vatanımız, bayrağımız, bekamız, istikbalimiz, istiklalimiz ve milletimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz." dedi.

Uygur, Bigadiç ilçesinde yapımı tamamlanan 4 bin 500 metrekarelik pazar yeri ve Merkez Camii açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm Müslümanların Kadir Gecesi'ni kutladı.

Caminin yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Uygur, şöyle konuştu:

"Aşk ile koşan yorulmaz, bizim 20 yıldan beri tüm çabamız, gayretimiz hep millet için ve hak içindir. Sizlerden almış olduğumuz emanetin sorumluluğun hep bilincinde olarak Cumhurbaşkanımız liderliğinde millete hizmet etmek için milletimizin gündeminde olan her konu bizim de gündemimizdeydi. Gerek eser ve hizmet kazandırılması noktasında gerekse milletimize her anlamda hizmet edilmesi noktasında biz hem merkezi yönetimimiz hem de yerel başkanlarımızla büyük gayret gösterdik. Bundan sonra da çabamız ve gayretimiz yeni dönemde de öyle olacak. Biz güçlü bir Türkiye için, vatanımız, bayrağımız, bekamız, istikbalimiz, istiklalimiz ve milletimiz için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz."

Bigadiç Belediyesi Belediye Başkanı İsmail Avcu da konuşmasında, kendilerine destek veren tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Program, Balıkesir İl Müftüsü Celal Sürgeç'in duasının ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

Açılış programına, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Pakize Mutlu Aydemir, Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.