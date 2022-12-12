Çocuk gelin skandalı sonrası Adalet Bakanlığı'na yürüyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den ilk tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları, 6 yaşındaki kızın evlendirildiği iddiası sonrası sabah saatlerinde Adalet Bakanlığı'na çıkarma yaptı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ve bakanlığı konuyla ilgili sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden de ilk yanıt geldi. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek" ifadesini kullandı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve vekiller, İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını evlendirdiği iddiasıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'na yürüdü.

KILIÇDAROĞLU ADALET BAKANLIĞINI SUÇLADI

Binanın önünde basın açıklamasında bulunan ve Adalet Bakanlığı'nı cinsel istismar skandalına sessiz kalmakla suçlayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti cephesinden de yanıt gecikmedi.

AK PARTİ'DEN İLK TEPKİ: YAPTIKLARI İSTİSMAR ÜZERİNE SİYASET GELİŞTİRMEK

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin milletvekilleriyle 6 yaşındaki kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası konusunda Adalet Bakanlığına yürümesini "Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek" diye eleştirdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir.

"DEVLET VE HÜKÜMET OLAYLA İLGİLİ GEREKEN TÜM ADIMLARI ATTI"

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın cinsel istismarı dışladığını, bu tür durumlarda atılması gereken adımların atıldığını söyledi. 6 yaşındaki kız çocuğuna ilişkin dava konusunda da devletin ve hükümetin gerekenleri yaptığını belirten Aydemir, bu konuda hukuki sürecin devam ettiğini hatırlattı.

"BUGÜN BİR SİYASİ İSTİSMAR CEREYAN ETTİ"

Aydemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'li milletvekillerinin bugün bu konu nedeniyle Adalet Bakanlığına gittiklerini anımsatarak, "Bugün bir siyasi istismar cereyan etti. Adalet Bakanı'mız 'Görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm.' dedi. Ama onların öyle bir gayeleri yok ki. Yaptıkları, cinsel istismar üzerine siyaset geliştirmek" diye konuştu.

"MİLLET GÖRÜYOR VE BUNLARDAN TİKSİNİYOR"

Herkesin, bu iğrenç olayın üzerine gitmesi gerektiğine işaret eden Aydemir, "Suçlular ortaya çıksın, cezalandırılsın. Ama CHP istismar peşinde. Millet görüyor ve bunlardan tiksiniyor. Toplumun sinir uçlarıyla oynamak size bir şey kazandırmaz" sözlerini sarf etti.