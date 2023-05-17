AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, mazbatasını aldı

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerin Kars'tan AK Parti Milletvekili seçilen Adem Çalkın, mazbatasını aldı.

Eşi Aydan Çalkın ve partililerle birlikte Adliye Sarayı'na gelen milletvekili Adem Çalkın, Adliye binasındaki İl Seçim Kurulu'na giderek mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gülşen Şahan'dan alarak İl Seçim Kurulu üyelerine teşekkür etti. Adliye çıkışında kendisini bekleyen kalabalığa ve basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çalkın, birlik, beraberlik mesajları verdi, tek, vatan, tek bayrak ve tek devlet vurgusu yaptı.

"Kirli oyunların arka perdesini aydınlatacağız"

Kars'ta AK Parti'ye karşı iftira atanların, kumpas kuranları adli makamlar karşısında hesap vereceğine dikkat çeken AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, "Tabi seçim sattı zor bir arena, herkesin ciddi bir mücadele verdiği bir arena, ama ilimizde yapılan tezgahlar, yapılan kumpaslar atılan iftiralar bunlara karşı Kars halkının bize sahip çıkması bizi gururlandırdı, onurlandırdı. Biz bunlarla ilgili de tahkikatların yürüdüğünü, bu kirli oyunların arka perdesinin muhakkak aydınlatılacağını buradan Kars halkıyla paylaşmak istiyorum. Tabi Cumhurbaşkanımız Allah'ın izniyle önümüzdeki hafta çok güçlü bir şekilde Türkiye'mizde yeniden Devlet Başkanımız olarak seçilecek. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yoktur. İnanıyorum ki Türkiye'mizin kıymetli insanları, kıymetli seçmenimiz, Cumhurbaşkanımızı güçlü bir şekilde seçecekler" dedi.

"Terör örgütleriyle işbirliği tutanlara gereken cevabı vereceğiz"

Kars halkının terör örgütleriyle iş tutanlara gereken cevabı vereceğini ifade eden Çalkın, "Halkımız Amerika'ya, Avrupa'ya, onunla işbirliği tutan terör örgütlerine, onlarla birlikte olan herkese, gerekli cevabı güçlü bir şekilde verecektir, diye ümit ediyorum. Aynı şekilde ilimizde de önümüzdeki hafta olacak seçimlerde Cumhurbaşkanımıza sahip çıkacaklarını, Karslı hemşerilerimizin, herkesin taşın altına elini koyacağını ve Cumhurbaşkanımızı çok güçlü bir şekilde seçeceğine olan inancım da tamdır. Bu anlamda mazbatamızı aldık. Ancak 2 milletvekilliğinden maalesef 1 milletvekili olarak Kars halkı bizi görevlendirdi. Biz bu süreçte de yine biliyorum ki, Kars halkı da bunu yine biliyor. AK Parti sorunları çözecek, Yine AK Parti milletvekilleri sorunları çözecek. Yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sorunları çözecek" diye konuştu.

"Biz artık Kars milletvekiliyiz"

Hiçbir ayrım gözetmeksizin Kars'a hizmet edeceklerinin altını çizen milletvekili Adem Çalkın, "Biz artık Kars milletvekiliyiz, bir zümrenin, bir etnik yapının, bir mezhebin, ya da bir topluluğun değil, tamamıyla 280 bin nüfuslu Kars'ımızın ve dışarıda yaşayan Karslılarımızın ve Türkiye milletvekili olarak bütün Türkiye'nin milletvekiliyiz. Bu saatten sonra, bu dakikadan sonra ilimize gelecek olan bütün yatırımları, gelecek olan bütün hizmetlerin en yakın takipçisi olacağız. Kars'ımıza çok teşekkür ediyorum. 2 güçlü milletvekili uğurladık, Bakanımız Ahmet Arslan'ın ilimize çok büyük emekleri oldu. Yine aynı şekilde TBBM Tarım ve Orman Komisyon Başkanımız Prof. Dr. Yunus Kılıç hocamızın ilimize çok emekleri oldu. Gerçekten yerlerini doldurmak çok zor, Hele bugün 2 güçlü milletvekilinden sonra Kars'ta milletvekili olarak iktidar partisi olacağız. Allahın iziyle olmuşuz, sadece Pazar günü halkımız bunu mühürleyecek onaylayacak. Ondan sonra da bu şehirde yükümüz ağırlaştı, bizim bu yükü kaldırabilmemiz için sivil toplum örgütleri ile halkımızla, muhtarlarımızla şehrimizin kanaat önderleri ile şehrimizdeki bütün biraz önce de ifade ettim STK'lar olmak üzere halkımızla, beraber iş adamlarımızla beraber, hep birlikte şehrimizin ihyasına, inşasına en güçlü bir şekilde temel prensip olarak kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi koruyarak hiçbir etlik ayrıma izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Kars'tan çok güçlü bir şekilde çıkacak"

28 Mayıs günü yapılacak olan 2'inci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Karslılardan destek isteyen Çalkın, özetle şunları söyledi:

"Tabii ki bu kutlu yola çıktık, Allah bize yardım etti ve inşallah milletvekili olarak seçildik. Bugünden sonra hemen ilk işimiz Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı güçlü bir şekilde tekrar Cumhurbaşkanı seçmek. Ben buradan bana vekaletini veren kıymetli hemşerilerime bir şey söylemek istiyorum. Gelin hep birlikte Türkiye'mizin hamisi, Türkiye'mizin hizmetkarı, birliğimizin, beraberliğimizin teminatı, vatanımızın milletimizin, bayrağımızın, devletimizin teminatı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı Kars'tan çok güçlü bir şekilde gönderelim ki, yarın gittiğimizde inşallah biz de bunun karşılığı hem mecliste, hem hükümette, çok güçlü bir şekilde alalım. Biz ayrıştırmaya çalışanlara, bize etnik yapıdan mezhepsel yönden ayrıştırmaya çalışanlara, aklınızı bulandırıp kumpas kuranlara, iftira atanlara lütfen prim vermeyin. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür, gün hep birlikte Allah'ın izniyle tek vatan, tek bayrak, tek devlet, tek millet olarak bu millete hizmet etme günüdür." - KARS

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023