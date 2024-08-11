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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak ilçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi

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AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak ilçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarını gerçekleştirmediğini belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak ilçesinde vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kaya, beraberinde Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ile Ballıkuyu Mahallesini ziyaret etti.

Burada vatandaşlarla sohbet eden Kaya, talep ve sorunları dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaya, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 12 yıl önce bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarına başlandığını açıkladığını ancak bunu gerçekleştirmediğini belirtti.

CHP'nin halka bakışının en büyük örneklerinden birisinin Ballıkuyu'daki dönüşüm çalışmaları olduğunu aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Adında halk bulunan bir partinin halkın sorunlarına bakışı ortada. 12 yıldır bölgede kentsel dönüşüm adına yaptıkları tek şey, 30 metrekarelik bir iletişim ofisi açıp maket sergilemek. 12 yıldır buraya çivi çakmayanlar tam bir aymazlık içindedir ve İzmirlilerin aklıyla alay etmektedir. Eğer yapamayacaklarsa da çıksınlar yapamayacaklarını açıklasınlar, biz de hemşerilerimizin mağduriyetini giderecek başka formüllerin üzerinde çalışalım. Yapamayacaksanız devredin, Bakanlık yapsın. Artık oyalama zamanı bitti, bu işin peşini bırakmayacağız."

Milletvekili Kaya'ya ziyaretinde Ballıkuyu Mahallesi Muhtarı Sami Elmas ve Akarcalı Mahallesi Muhtarı Nevzat Mender eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

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