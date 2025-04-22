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AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan 23 Nisan Mesajı

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı'dan 23 Nisan Mesajı
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Bilal Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, bu özel günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ithaf etti.

Ak Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Saygılı mesajında, 23 Nisan 1920'nin, milletin istiklal ve istikbal yolunda kararlılıkla yürüdüğü bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Çocukların yarınların teminatı ve medeniyet davasının taşıyıcısı olduklarını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu tüm dünyaya ilan edilmiştir. Bu kutlu günü çocuklarımıza armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aslında sadece bir bayram değil, aynı zamanda güçlü bir vizyon ve büyük bir sorumluluk bırakmıştır. AK Parti olarak eğitimden sağlığa, teknolojiden kültür ve sanata kadar çocuklarımızın her alanda en iyi imkanlarla büyümesi için mücadelemizi sürdürüyoruz."

Saygılı, mesajında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Politika
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