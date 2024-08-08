AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Ak Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Avrupa Parlamentosu (EES) Avrupa Ekonomik Senatosu tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterildi. Bayram, adaylığın açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada; "Engelli haklarına yönelik mücadelemizden dolayı bizi Nobel'e aday gösterdiler. Engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

Ak Parti İstanbul Milletvekili Avukat Serkan Bayram, Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bayram, "Şahsımı, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren Avrupa Parlamentosu (EES) Avrupa Ekonomik Senatosu'na şükranlarımı sunuyorum" açıklamasını yaptı.

"ENGELSİZ BİR DÜNYA VE TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

EES'in kararı sonrası açıklama yapan Milletvekili Bayram, ülkede engelli bireylerin önemli kademelerde görev yapacağı bir yüzyıl olmasını istediğini ve bunun için mücadele ettiğini belirtti.

Dünyada birçok parlamento binasında konuşma engellilerin hakkını savunmak ve geliştirmek için konuşmalar yaptığını dile getiren Bayram, "Engelli haklarına yönelik mücadelemizden dolayı bizi Nobel'e aday gösterdiler. Ülkemin adına gurur verici bir olay. Barış içinde bir dünya istiyoruz. Engelsiz bir dünya ve Türkiye için çalışıyoruz. Dünyada 1,5 milyar engelli var. Ülkemde de ise 10 milyon engelli insan var."

"BUĞDAY TANESİ" BİR YAŞAM MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

Kendi yaşam mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin geçtiğimiz yıl vizyona girerek izleyici ile buluştuğunu hatırlatan Engelli Milletvekili Av. Serkan Bayram, bu film ile engellilere umut ışığı olmayı hedeflediğini dile getirdi.

Henüz 1 yaşındayken tarlada çıkan bir yangın sonucu 41 gün yoğun bakımda kalan ve vücudunun bazı uzuvlarını kaybeden Bayram, gençlik yıllarında karşılaştığı zorluklara rağmen hayata tutundu. 16 yaşına kadar elleri cebinde dolaşan Bayram, 41 yaşında Erzincan'dan milletvekili seçildi ve halen AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. Bu film ile engellilere umut ışığı olmayı hedeflediğini belirten Bayram, yaşam mücadelesini izleyicilere aktarıyor.