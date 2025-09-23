AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından yaşanan siyasi tartışmalar yeni bir boyut kazandı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MESNETSİZ İFTİRA" İDDİASI

Özel'in, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik "mesnetsiz iddialar" ortaya attığını belirten Birdal, "Özel, İl Başkan Yardımcımız hakkında basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. İddiaların hiçbir somut dayanağı yoktur. Bu açıklamalar siyasi manipülasyondan ibarettir" dedi.

"SUSMAYACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarının, iftira ve kara propagandaya karşı sessiz kalmayacağını vurgulayan Birdal, "Özgür Özel'in asılsız sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetine zarar verildiği için kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası da açacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Birdal, AK Parti'nin siyaseti iftira değil, hizmet ve eser anlayışı üzerine inşa ettiğini belirterek, "Milletimiz müsterih olsun, biz yolumuza değerlerimizden ödün vermeden devam edeceğiz" dedi.