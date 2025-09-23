Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
AK Parti İstanbul İl Başkanlığından Özgür Özel hakkında suç duyurusu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Bayrampaşa Belediyesi operasyonuna ilişkin kendilerine yönelik iddiaları nedeniyle İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu. İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Özel'in sözlerini "asılsız iftira" olarak nitelendirirken, ayrıca "3 kuruşluk" manevi tazminat davası da açılacağını açıkladı.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yapılan operasyonun ardından yaşanan siyasi tartışmalar yeni bir boyut kazandı. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

"MESNETSİZ İFTİRA" İDDİASI

Özel'in, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik "mesnetsiz iddialar" ortaya attığını belirten Birdal, "Özel, İl Başkan Yardımcımız hakkında basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. İddiaların hiçbir somut dayanağı yoktur. Bu açıklamalar siyasi manipülasyondan ibarettir" dedi.

"SUSMAYACAĞIZ"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarının, iftira ve kara propagandaya karşı sessiz kalmayacağını vurgulayan Birdal, "Özgür Özel'in asılsız sözlerinden dolayı suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetine zarar verildiği için kendisine '3 kuruşluk' manevi tazminat davası da açacağız" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN"

Birdal, AK Parti'nin siyaseti iftira değil, hizmet ve eser anlayışı üzerine inşa ettiğini belirterek, "Milletimiz müsterih olsun, biz yolumuza değerlerimizden ödün vermeden devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Politika
Milyonlarca memuru ilgilendiren adım: Maaş promosyonları Rekabet Kurulu'nda

Milyonlarca memuru ilgilendiren konu, Rekabet Kurulu'na taşındı
ABB'nin konser harcamaları MASAK raporunda: Paranın yüzde 80'i firmalara aktarılmış

MASAK raporunda neler var neler! İşte ABB'ye operasyonun detayları
Trump 'Tylenol içmeyin' uyarısında bulundu, ilaç piyasası karıştı

Trump isim verip "Sakın içmeyin" dedi, ilaç piyasası karıştı
14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında

14 hasta şikayetçi oldu! Ünlü profesör yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
13 yaşındaki çocuk, uçağın iniş takımlarına saklanarak Hindistan'a gitti

Küçük çocuk uçağın iniş takımına saklanıp ülke değiştirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.