AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Türkiye Cumhuriyetindeki vatandaşlarımızla bağımız ne ise Balkan coğrafyasındaki vatandaşlarımız...

Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen heyet, gerçekleştirilen basın toplantısı ile birlikte 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini dile getirdi.

Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Arnavutluk başta olmak üzere Balkan ülkelerinden gelen heyet, gerçekleştirilen basın toplantısı ile birlikte 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini dile getirdi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe basın toplantısında, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızla bağımız nasılsa, Balkan coğrafyasında yaşayan vatandaşlarımızla da bağımız aynıdır" dedi.

Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Arnavutluk başta olmak üzere Balkan ülkelerinden Siyasi Parti Genel Başkanları, Bakanlar, milletvekilleri, kanaat önderleri, STK temsilcileri, sanatçılar, akademisyenler, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi İstanbul İl Başkanlığı binasında ziyaret ederek, basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasına, Kosova Adalet Partisi Genel Başkanı Ferit Agani, Kosova milletvekilleri Visar Korenica, Eman Rrahmani, Kuzey Makedonya önceki dönem Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat, Jelina Belediye Başkanı ve Bessa Partisi Genel Başkanı Bilerim Seydiu, Tetova Meclis Başkanı Bessar Durmişi, Kuzey Makedonya Önceki Dönem Bakanı ve MKYK üyesi Sedat Süleymani, Karadağ Rojay Meclis Başkanı Almir Avdiç, Kuzey Makedonya Ensar Derneği Başkanı Süleyman Baki, Şehit Dr. Sadık Ahmet'in eşi, Arnavutluk Sosyalist Parti Milletvekili, Arnavutluk Milletvekili Anduel Tahiraj, Arnavutluk Başbakan Danışmanı Sinan İdrisi, Batı Trakya Eski Milletvekili Ahmet Hacıosman katıldı.

"Cumhurbaşkanımız döneminde gece gündüz uyumadan ülkelerimizi güzelleştirmek için çalıştık"

Gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Hep birlikte hem ülkelerimizin, hem şehirlerimizin, hem de dünyamızın güzelleşmesi için nasıl hareket edebiliriz diye gece gündüz uyumadan, gayret eden bir süreç yaşadık. Biz kendimizi sadece İstanbul'da oturduğumuz evde değil aynı zamanda Bosna'da, Makedonya'da, Selanik'te, Batı Trakya'da, Üsküp'te tanımlıyoruz ve buluyoruz. Biz kendimizi tanımlarken bahsetmediğim, sayamadığım coğrafyalarda kimliğimizi, kültürümüzü, ufak bir şekilde zihnimizden bile kaçırsak aslında tanımlamamızı yanlış tespit oluruz. Bu birlik ve bu kardeşlik bu coğrafyada bundan sonra da devam edecek.

Her zaman Türkiye'nin ve İstanbul'un kalbi sınırlarında, İstanbul'un İstanbul olma özelliğini katan tüm değerlerin de Bosna'dan, Üsküp'ten, Makedonya'dan başladığını da duyuyoruz. Bu bizim kardeşliğimizin yüz yıllar önceki zamanlara dayandığının belirtisidir. Dolayısıyla bugün Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızla bağımız nasılsa Balkan coğrafyasında yaşayan vatandaşlarımızla da bağımız aynıdır" şeklinde konuştu.

"Türkiye bundan 20 sene önce ne haldeydi, şimdi ne halde"

Basın toplantısında son olarak söz alan Batı Trakya Eski Milletvekili Ahmet Hacıosman ise Türkiye'nin 20 sene önceki durumu ve şimdiki durumu arasındaki farkı vurgulayarak;

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı 30 yıldır tanırım. Bizler kendisini yalnız bırakmadık, destek verdik çünkü o inandığı yolda Balkanlara elini uzattı, dünyaya huzur getirdi ve ezilen insanların yanında oldu. Diğer dünya liderleri de hepimizin izlediği gibi kendisini büyük bir saygınlıkla karşılamaktadır. Türkiye bundan 20 sene önce ne haldeydi, şimdi ne halde. Bunlar göz ardı edilemez. Türkiye'nin güçlü oluşu, Balkanların, mazlumların güçlü oluşu demektir. İnşallah 14 Mayıs Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanacaktır" dedi. - İSTANBUL