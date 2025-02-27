Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli, tüm gruplar silah bırakmalı

Abdullah Öcalan'dan tarihi çağrı: PKK kendini feshetmeli
Abdullah Öcalan'dan yıllar sonra ilk fotoğraf

Öcalan'dan yıllar sonra ilk kare
AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Biz sonuca bakarız

AK Parti'den Öcalan'ın çağrısına ilk yorum
Öcalan'ın çağrısının yapıldığı esnada ekrana getirilen fotoğraf salonu ayağa kaldırdı

Öcalan'ın çağrısının yapıldığı salonu ayağa kaldıran fotoğraf

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 8. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığı görevini devralan Abdullah Özdemir, medya kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya geldiği kahvaltı programında mevcut İBB yönetimini otobüs filosu üzerinden eleştirerek "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" ifadelerine yer verdi. Kahvaltı programına Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur katıldı.

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İstanbul 8'inci Olağan İl Kongresi ve 8. Olağan Büyük Kongre sonrası medya kuruluşlarının yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Kahvaltıya, Tanıtım ve Medya Başkanı Abdullah Arıdoru ve çeşitli medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleri, haber müdürleri, yayın şefleri katıldı. Haberler.com adına Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur katıldığı programda Abdullah Özdemir, mevcut İBB yönetimine otobüs filosu üzerinden eleştiride bulundu.

İZLEYECEĞİ YOL HARİTASINI PAYLAŞTI

Toplantıda, Başkan Özdemir, göreve geldiği günden itibaren İstanbul'da gerçekleştirilen çalışmalar hakkında ve bundan sonraki yol haritası hakkında basın mensuplarına bilgi vererek, şehrin gelişimi için atılan adımları değerlendirdi. Ayrıca 8. Olağan Büyük Kongre sonrası büyük oranda yenilenen teşkilatın heyecanına ve hedeflerine vurgu yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"ÇALINMADIK KAPI BIRAKMAYACAĞIZ"

Yenilenen ve kan tazeleyen teşkilatın önümüzdeki dönemde İstanbul'u yeniden hizmetlerle buluşturulacağını ifade eden Özdemir, "Her Mahallesiyle, Her Hikayesiyle İstanbul" sözünü hatırlatarak "Sokak sokak, mahalle mahalle, birebir iletişimi önemseyerek, dokunulmadık insan, çalınmadık kapı bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"GEREKTİĞİ YERDE CEVABIMIZI VERİRİZ"

Başkan Özdemir, İstanbul'un polemiklerle değil hizmetlerle yönetilmesi gerektiğini ifade ederek, "Gerektiği yerde en iyi şekilde cevabımızı veririz fakat bizler polemiklerle değil yaptığımız hizmetlerle rakiplerimizin bakış açılarını değiştireceğiz" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"EN BÜYÜK MAZERETLERİNDEN BİRİ..."

"Geçtiğimiz dönem belediye yönetiminin en büyük mazeretlerinden biri 'yönetim bizde ama mecliste engelleniyoruz' söylemiydi" diyen Özdemir, "Tamam bu dönem mecliste sizde. Peki geçen süre boyunca şunu diyebiliyor muyuz?İstanbullulara dokunan bir hizmetleri oldu, İstanbul'a değer katan bir projeleri oldu. Maalesef diyemiyoruz" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir: İstanbul'da otobüsler patlamak üzere

"İSTANBUL'DA OTOBÜSLER PATLAMAK ÜZERE"

Toplu taşıma ile ilgili gelen bir soru üzerine cevap veren Özdemir, 2019'da 5,8 yaş ortalamasıylaAvrupa'nın en genç otobüs filosunun teslim edildiğini söyledi. Günümüzde ise Avrupa'nın en yaşlı otobüs filosu haline getirildiğini ifade ederek "İstanbul'da otobüsler patlamak üzere" dedi.

Katılımcıların soru ve görüşlerini dinleyen Başkan Özdemir, AK Parti'nin İstanbul'daki hedefleri doğrultusunda bundan sonra yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Program, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çekilerek, dostane bir atmosferde sonlandırıldı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Paraları koyacak yer bulamayacaklar
img

Okyanus derinliklerinden gelen gizemli canlı şaşkınlık yarattı
img

Nişanlısıyla ilgili yaptığı paylaşım olay oldu
500

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıclass tedarik:

BAĞCILARDA GÖREV YAPTIN YILLARDIR ASFALT YOLLAR ÇUKUR DOLU KIMSE EL ATMIYOR NE YAPIYOR BU GELENLER CEBINI DOLDURMAK DIŞINDA KALABALIK BIR TANE CADDE VAR YANDAŞA IHALE SATIYOR SAPASAĞLAM BIR TANE CADDESİ VAR ONUDA YILDA 3 DEFA KIRIP YAPIYORLAR AMA YARIN SECIM OLSA YINE KAZANIRLAR

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Kemal:

ulan siz İstanbul u patlatdiniz,Reis inde zaten itiraf etdi,başka kapiya,geliyor gelmekde olan,yürüüüüüü

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

O zaman ak parti hükümeti chp li belediyeye kredi versin . Geçmişte hükümet melih Gökçek e ve kadir topbaş a çok destek oldu . Melih Gökçek metroyu bitirememişti hükümet yaptı

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ten Sırrı Süreyya Önder'e uyarı: İşin ciddiyetini kaçırma

Basın toplantısına damga vuran detay: İşin ciddiyetini kaçırma
Sağlık durumu nasıl? 'Öldü' iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var

"Öldü" iddiaları sonrası Bahçeli'nin sağ kolundan açıklama var
Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Araçlarından inip fotoğraf çektirdiler

Trafik ışıklarını görenler mest oldu! Herkes fotoğraf çektirdi
Kaçak avcı, yakalanmamak için dağ keçisi taklidi yaptı

Utanmaza bak! Rezilliğini örtbas etmek için keçi taklidi yaptı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Marketlerde satılan binde bir yağlı süte sektör temsilcileri tepki gösterdi

Marketlerdeki "Beyaz sıvı" bakın ne çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.