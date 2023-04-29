Ak Parti İstanbul'dan bir rekor: 1 günde 500 bin seçmen ziyareti gerçekleştirildi

İSTANBUL - AK Parti İstanbul İl Teşkilatı bir günde 500 bin seçmeni ziyaret etti. Ziyaretlerde 39 ilçede milletvekili adayları ve teşkilat mensupları kapı kapı dolaşarak 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri için destek istedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından 29 Nisan'da 500 bin seçmene ulaşmak için hane ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirildi. 39 ilçedeki 98 milletvekili adayı ve 3 kademe AK Parti İstanbul İl Teşkilatı, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyip ' Türkiye Yüzyılı' vizyonunu seçmene anlatarak 14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimleri için desteklerini istedi.

"Onların Cumhurbaşkanımıza destekleri tam"

Kağıthane'de kadın seçmenlerle buluşan AK Parti İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Büşra Paker, "Biz bugün Kağıthane ilçesindeyiz. Bize hanım kardeşlerimiz evlerini açtılar. Biz seçim çalışmaları dışında da onlarla her zaman beraber olduğumuz için ziyaretlerimize devam ediyoruz. Biz burada hem AK Parti iktidarı boyunca yaptığımız çalışmaları anlatıyor, hem de onların bizlere talepleri varsa Cumhurbaşkanımıza iletmek üzere bir araya geliyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte onların Cumhurbaşkanımıza destekleri tam. Çözmemiz gereken şeyler var. Zaten çözebilecek durumda olduğumuzu ve kararlılığımızı göstermek için onlarla birlikte buradayız. İnşallah 14 Mayıs'ta biz kadınlarımızla çok önemli bir zafere imza atacağız. Kadınlar, sorunları daha iyi gördüğü için birlikteyiz. Ablalarımızın ve kardeşlerimizi çok önemli tavsiyeleri var. Hem yerelde hem de Türkiye genelindeki beklentileri inşallah hayata geçireceğiz" dedi.

Milletvekili adayı Paker'i evinde misafir eden Aynur Cesur, "Çok güzel ve yerinde bir ziyaret oldu. Komşularımız ve akrabalarımız bu ziyaretleri bekliyorlardı. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarına taş değmesin. Başarılarının devamını diliyorum. Cumhurbaşkanımızın ve yardımcılarının işleri ve güçleri rast gitsin" dedi.

"Ayazağa'da 26 bin 500 seçmene ulaştık"

Sarıyer Ayazağa'da saha çalışması yapan Mahalle Başkanı Özcan Özdemir, "Bizim Sarıyer'de girmediğimiz ev, sokak, cadde kalmadı. Benim Ayazağa'da 26 bin 500 seçmenim var. Bugün son mahallemizi ziyaret ediyoruz. 26 bin 500 seçmenimize ulaştık" dedi. Sarıyer Ayazağa esnafı da saha çalışması yapan parti mensuplarına desteklerini dile getirdi.

"Hükümetlerimiz devrim niteliğinde hizmetler yapmıştır"

Ümraniye'de cami cemaatini ve esnafı ziyaretinin ardından TEKNOFEST hakkında açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı Hasan Turan ise "TEKNOFEST, sadece Türkiye'nin bilim ve teknolojide geldiği düzeyin sergilenmesi değil, aynı zamanda Türkiye ve aziz milletimiz için, özellikle de gençlerimiz için konulan bir çıtadır. Teknolojiyi ülkenin dışında arayanların, danışmanlarını buraya getiremeyip Amerika'dan telekonferanslarla bağlayanların tabii ki Türkiye'nin geldiği bu teknolojik çıtayı, düzeyi anlamaları mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde de şöyle bir ifade kullanmışlar, 'bir ABD menşeili firmayı oraya açacağız' demişler. Atatürk Havalimanı'nı ABD menşeili, ABD özel kuvvetlerine hizmet sunan bir firmaya açacaklarını söyleyenlerin ülkemizi de ABD'ye vereceklerinden endişe ediyoruz. Bugüne kadar ülkemizde sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetlerimiz ülkemize ve milletimize devrim niteliğinde hizmetler yapmıştır. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden tarıma, bilim ve teknolojiden savunma sanayine, turizmden altyapı ve üstyapıya her alanda, ülkemizi gelişmiş devletler ve milletler seviyesine doğru çıkartmıştır. Ama en büyük hizmetlerinden biri de yıllarca örselenmiş ve yıkılmış bir milletin özgüvenini yeniden harekete geçirmiş ve inşa etmiştir. Geçmişte bu milletin evlatlarına 'sizden bir şey olmaz, ancak Avrupalılar yapar, biz de onlara özeniriz, gıpta ederiz, taklit ederiz' diye öğretilmişti. Ama Cumhurbaşkanımız bu paradigmayı, bu anlayışı yıktı, yerle yeksan etti. Milletimizin evlatlarına siz de yapabilirsiniz, onlardan daha iyisini ve daha gelişmişini yapabilirsinizi hem gösterdi hem de öğretti. İşte TEKNOFEST tam da budur" dedi.

"15 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız"

Sultanbeyli'de esnaf ziyaretlerinde bulunan AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı İsmail Erdem ise "Sultanbeyli kuruluşundan bugüne kadar hep halka hizmetten yana, hakka hizmetten yana tavır alanlara karşı da müspet davranmıştır. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar da İstanbul'da en yüksek oy aldığımız ilçelerimiz başında 1. sırada geliyor. Vatandaşın partimize karşı bakışı, Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı bakışı bize önemli bir özgüven katıyor. Daha çok çalışın diyor. Bizi teşvik ediyor. Onun için de vatandaşlarımızın bize bakış açısına müteşekkiriz. Sultanbeyli halkına şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman doğru çalışanların, halka hizmet edenlerin yanında safında yer aldılar. Bugün buradaki bu caddedeki manzara da diyor ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk turda seçimin galibi. Sultanbeyli halkı diyor ki 'hiç merak etmeyin, endişeye gerek yok. Ama çalışmaya devam edin, biz arkanızdayız'. 15 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız" diye konuştu.