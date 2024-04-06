Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

AK Parti ile CHP arasında Hatay krizi! YSK'dan son söz gelmeden mazbata Mehmet Öntürk'e verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ak Parti adayı Mehmet Öntürk'ün yüzde 44.48, CHP adayı Lütfü Savaş'ın ise yüzde 44.5 oy aldığı Hatay'da seçim sonuçlarıyla ilgili gerginlik sürüyor. İki parti arasında şimdi de mazbata krizi yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun, Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e verme kararına itiraz için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurdu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla AK Parti ile CHP adayları arasındaki oy farkının an itibarıyla 2 bin 569 olduğu ifade edilen başvuruda, "Hatay ili tüm ilçelerinde partimiz seçim sonuçlarına itiraz etmiştir. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Konuya ilişkin ilk sözler YSK Başkanı Ahmet Yener'den geldi. YSK binası önünde gazetecilerin sorularını ilettiği Yener, CHP'nin yaptığı başvurunun bugün sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunda "Toplantıya başlayalım gün sonunda bilgi vereceğiz" dedi.

Süreç devam ederken, AK Partili Mehmet Öntürk mazbatasını aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Öntürk, "Mazbatamızı alarak seçim sürecini geride bıraktık. 'Hatay'da Yüzler Gülecek' diye çıktığımız bu yol boyunca bizlere inanan hemşehrilerimize, büyük bir özveriyle çalışan teşkilatımıza ve yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Artık vakit, Hatay'ımızın ayağa kalkma vaktidir" ifadelerini kullandı.

Öntürk'ün mazbatayı almasıyla CHP'de tepkiler yükseldi. Duruma tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, "Yüksek Seçim Kurulu, süresinde devam eden itiraz varsa mazbatanın verilmemesi yönündeki kısa kararını bugün Hatay İl Seçim Kurulu'na göndermiştir. Ancak buna rağmen il seçim kurulu, tüm hukuki süreci yok sayarak AKP adayına mazbatasını verdi. YSK kararına rağmen Hatay'da il seçim kurulu tarafından verilen mazbata meşru değildir" dedi.

YSK'dan konuya dair nasıl bir açıklama yapılacağı, Hatay'da sürecin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Ayça Elal - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Öntürk AK Parti Hatay 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kuyumcular bayramda açık mı? Bayramda kuyumcular açık olacak mı, kapalı mı olacak? 10 – 11 – 12 Nisan kuyumcu çalışma saatleri! Bugün kandil mi, ne kandili? 6 Nisan Cumartesi bugün hangi dini gün? Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title