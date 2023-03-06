AK Parti İlçe Başkanı Gökmen, istifa edip milletvekili aday adayı oldu

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Partisinin ilçe binasında ilçe yönetim kurulu ve partililerin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, 3 yılı aşkın süredir yaptığı ilçe başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini dile getirdi. Tüm Bodrumlulardan destek beklediğini ifade eden Gökmen, "Bugün itibarıyla 28. Dönem Muğla Milletvekilliği aday adayıyım. Öncelikle bu görev için bize yetki veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu görevler, bizim için verilmiş görevlerdir. Bu bir bitme değil, tam tersine başlamadır. İstifa edilip bu gibi görevlere aday olurken birtakım söylentiler olur. Arkadaşlar bu konu, hiçbir şekilde bir görevden alma değil tam tersine bizim yakamıza takılmış büyük bir madalyadır. Çünkü bizde diğer siyasi partiler gibi bir görevdeyken diğer göreve aday adayı olunamaz. Tamamıyla genel merkezin izin vermesiyle istifa edilebilir ve aday adayı olunabilir. Biz Bodrum'da çok da siyasi geçmişi olmayan arkadaşları duyuyoruz, buna benzer spekülatif konular söylüyorlarmış. Hayır arkadaşlar. 1991 yılında Musa Gökbel'den bu yana Bodrum'dan milletvekili çıkmamış. Muğla'nın en büyük ilçesi olmamıza rağmen meclise herhangi bir temsilci gönderememişiz. Ben bu göreve talibim. Tüm Bodrumluların desteklerini bekliyorum. Görev dönemim boyunca kırdığımız, üzdüğümüz insanlar varsa hepsinden teker teker özür diliyorum. Herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Aynı şekilde benim de kimsenin üzerinde hakkım varsa sonuna kadar helal olsun" dedi.

"4 ilçe başkanımız daha milletvekili aday adaylığı için kolları sıvıyorlar"

Milletvekilli adaylarının belirlenmesi sürecinden bahseden Gökmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muğla teşkilatındaki üyelerimize, mahalle başkanlarımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerimize temayül yapılacak. Bu temayülün ardından genel merkezimiz ve Cumhurbaşkanımızın takdiriyle sıralama belirlenecek ve ilan edilecek. Bugün benim haricimde 4 ilçe başkanımız daha milletvekili aday adaylığı için kolları sıvıyorlar. Görevlerinden istifa edip aday adaylığıyla alakalı gerekli dilekçeleri veriyorlar. Ortaca, Seydikemer, Fethiye ve Yatağan ilçe başkanlarımız aynı açıklamayı yapacaklar."

Kendisinin istifasının ardından kimin ilçe başkanı olacağı sorusuna yanıt veren Osman Gökmen, "Biz bu toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerimizle bir toplantı yaptık. Tüzük gereği prosedür bu şekilde işliyor. Destekleyeceğimiz bir arkadaş bu görevi sırtlayacak. Genel merkez temayül yoklamasını birkaç gün içerisinde yapacak ve görevi seçimlere kadar devam ettirecek" ifadelerini kullandı.

Mevcut milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ve Mehmet Yavuz Demir'in yeniden aday olup olmayacağı ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Gökmen, "2 milletvekilimiz son derece başarılıdır. Bizi çok iyi şekilde temsil ettiklerini düşünüyorum. Takdir tamamen genel merkezimize aittir" diye konuştu.

Fethiye ve Seydikemer'den çalışmalara başlayacağını dile getiren Gökmen, parti olarak Muğla'dan 4 milletvekili çıkaracaklarını söyledi. - MUĞLA