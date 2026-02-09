Haberler

"AK Parti" iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulisleri sallayan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bozbey, Atatürk'ün CHP'nin amblemi 6 okun önünde çekildiği fotoğrafa yer verdi. Bozbey, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." AK Parti iddiasıyla ilgili net açıklama yapmaması dikkat çekti.

  • Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.
  • Mustafa Bozbey, sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin sembolü olan '6 ok' önünde çekilmiş fotoğrafını paylaştı.
  • Mustafa Bozbey, AK Parti iddialarına doğrudan bir yalanlama metni yayınlamadı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan bu çarpıcı iddiaların ardından sessizliğini bozan Bozbey, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

AK PARTİ İDDİALARINA 6 OKLU YANIT

Bozbey, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin sembolü olan "6 ok" önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'AK Parti' iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım

DOĞRUDAN YALANLAMADI

AK Parti iddialarına doğrudan bir yalanlama metni yayınlamayan Bozbey'in, partisine olan bağlılığını sembolik bir görselle vurgulaması, siyasi çevrelerde iddialara verilen üstü kapalı bir cevap olarak yorumlandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün'e destek telefonu

MYK'ya ara verdi, Türkiye'nin konuştuğu belediye başkanını aradı
Annesi, kızı ve eşini öldüren adam intihar etti

Cezaevinden çıkar çıkmaz tüm ailesini katletti
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Helal olsun Mustafa Başkan, kendini satan satsın Realist gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı

Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK asıl şimdi yandı
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa da gol atamazdık

Emre Belözoğlu: Maç 200 dakika daha oynansa...
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Aydın'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Tır, sokağı döndüğünde geride bir cansız beden bıraktı
Epstein'in ortağı Maxwell konuşmak için şart koştu, Trump'tan af istedi

Epstein'in ortağı konuşmak için Trump'a şart koştu