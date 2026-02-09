"AK Parti" iddiasından sonra geldi! CHP'li Mustafa Bozbey'den dikkat çeken paylaşım
CHP'li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü. Kulisleri sallayan iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bozbey, Atatürk'ün CHP'nin amblemi 6 okun önünde çekildiği fotoğrafa yer verdi. Bozbey, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz." AK Parti iddiasıyla ilgili net açıklama yapmaması dikkat çekti.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar siyaset gündemine bomba gibi düştü. Kulislerde konuşulan bu çarpıcı iddiaların ardından sessizliğini bozan Bozbey, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
AK PARTİ İDDİALARINA 6 OKLU YANIT
Bozbey, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'nin sembolü olan "6 ok" önünde çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda Bursamız için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
DOĞRUDAN YALANLAMADI
AK Parti iddialarına doğrudan bir yalanlama metni yayınlamayan Bozbey'in, partisine olan bağlılığını sembolik bir görselle vurgulaması, siyasi çevrelerde iddialara verilen üstü kapalı bir cevap olarak yorumlandı.