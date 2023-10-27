AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu: Filistin'deki Olaylar Türkiye'nin Güçlenmesi İçin Bir Fırsat

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, bugün Filistin'de yaşananların daha güçlü bir Türkiye inşa etme zorunluluğunu açıkça ortaya koyduğunu belirtti.

Manisa Celal Bayar Üniversitesince Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı" konulu konferansa katılan Yenişehirlioğlu, Türkiye Yüzyılı'nın inşasında gençlerin rolüne dikkati çekti.

Yenişehirlioğlu, Milli Mücadele döneminde ülkenin istiklal ve istikbali için cepheye koşan gençlerin aynı hassasiyeti 97 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da da gösterdiğine işaret ederek aynı milli şuurla sokaklara dökülen gençlerin, darbecilerin namlularına göğüslerini siper ettiğini söyledi.

Gençlerin tarihten aldığı inanç ve ilhamla Türkiye'nin medeniyet yürüyüşünü çok daha ileriye taşıyacağını dile getiren Yenişehirlioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genç ve dinamik insan kaynağıyla muasır medeniyet seviyesini hedef bilmiş hükümeti ile dünyada süper güç olma yolunda azimle çalışmalarına devam etmektedir. Yeter ki biz kendimize güvenelim, kendimize özgü sistemler inşa edelim. Bugün dünyada söz sahibi olan, dünya politikalarına yön veren gelişmiş ve kalkınmış ülkelerin en büyük özelliği nitelikli insan gücüne sahip olmalarından geçiyor. Bilgi çağının en büyük sermayesi yetişmiş insan kalitesidir. Bu sebeple düşünen, okuyan, dünyanın ve ülkenin sorunlarına duyarlı ve üretken olmamız son derece önemlidir. Daha nice yüzyılları kutlamak istiyorsak bu doğrultuda hareket etmemiz gerekmektedir."

Cumhuriyet'in 100. yılında hiçbir güç ile kirli senaryonun Türkiye'yi kutlu yürüyüşünden alıkoymasına izin vermeyeceklerini anlatan Yenişehirlioğlu, Cumhuriyet'i muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma gayretinin kesintiye uğramaması gerektiğine işaret etti.

Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonu ile geçmiş yüzyılın muhasebesini, 20 yıldaki kalkınma hamlelerini ve gelecek 100 yılın perspektifini ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Anlayışımız budur, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı olan 2023 yılının Türkiye Yüzyılı'nın inşasında yeni bir milat olarak kabul edilmiştir. Türkiye Yüzyılı, gücün yüzyılıdır. Yerli ve milli kalkınma stratejileri doğrultusunda attığımız her adım ve başarı ülkemizin gücüne güç katmaktadır. Ülkemizin siyasi ve ekonomik bir güç olarak küresel düzeydeki yükselişini, ahenkli bir yönetim ve daha da geliştirebileceğimiz altyapılarımızla sürdürebiliriz.

Sadece kendimiz için değil, kalbi bize yönelmiş herkes için bu mücadeleyi vermek mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan hep birlikte çok büyük bir mesuliyet altındayız. Bugün mazlum coğrafyalarda, Filistin'de, küçücük evlatların kan revan içinde kalmaları, annelerinin ölüsünün yanında nefes almak zorunda kalmaları, sığınacak bir yer bulamamaları, binlerce bombanın altında yaşam mücadelesi veriyor olmaları, onların acısını yüreğinde hissediyor olmamız, bizim tekrar bir ve bütün olmamız gerektiğini ve daha güçlü bir Türkiye'yi inşa etmemiz gerektiğini çok açık ortaya koyuyor."

Yenişehirlioğlu, konuşmasının ardından öğrenciler için kitaplarını imzaladı.

Konferansa Manisa Valisi Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve protokol üyeleriyle akademisyenler ve öğrenciler katıldı.