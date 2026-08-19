AK Parti'den Yunanistan'a Sert Uyarı

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan'ı da uyarıyoruz: İsrail'e yaslanıp Ege'de, Akdeniz'de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen bu tehlikeli oyun, yarın sonunuz olur." dedi.

İnan, Efes Antik Kenti'nde düzenlenen TÜGVA İzmir Yaz Okulları Final Programı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yılda Türkiye'nin gençliğinin önündeki engelleri kaldırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazzeli gençlerin de esaretini sona erdirecek lider olacağını ifade eden İnan, "Efes'in binlerce yıllık tarihinin arasından, bu meydanı titreten on binlerin ortak sesiyle o katil (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya sesleniyoruz: Gazze'de bebeklerin üzerine bomba yağdırarak tarihin hükmünden kaçamazsın. O balon gücün geçicidir ama zulmün insanlığın alnına kapkara bir leke olarak kazınmıştır. Gazze'nin çocuklarının ahı yerde kalmayacak. Gazze, Filistin özgür olacak." diye konuştu.

İnan, Hristiyanların Selçuk'taki Meryem Ana Evi ile Şirince'deki kiliseleri özgürce ve huzur içinde ziyaret edebildiğini dile getirdi.

Türkiye'de farklı inançlara hürmet gösterilirken, soykırımcıların masumların sığındığı çadırları ateşe verdiğine, kilise ve camileri bombaladığına dikkati çeken İnan, şöyle konuştu:

"Hiç kimse İsrail'in işgalciliğine güvenip plan yapmasın. Aynı şekilde denizin hemen karşısındaki Yunanistan'ı da uyarıyoruz: İsrail'e yaslanıp Ege'de, Akdeniz'de kendinize alan açmaya sakın kalkmayın. Bugün size avantaj gibi görünen bu tehlikeli oyun, yarın sonunuz olur. Burası 1000 yıldır bizim topraklarımızdır.

Son zamanlarda buralarla ilgili kulağımıza türlü türlü bilgiler geliyor. Bu mukaddes coğrafyada, inanç istismarı üzerinden sinsi sinsi misyonerlik faaliyeti yapmaya kalkanlara çok net söylüyorum. Biz bu topraklarda, Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız. Selçuk'ta ev ev, kapı kapı dolaşıp para karşılığında misyonerlik çalışması yapanlar bilsinler ki, karşılarında şu an bu meydanı titreten on binler, bu vatan sevdalılarını ve devletimizin sarsılmaz çelik iradesini bulacaktır. Bizim hoşgörümüz asaletimizdendir. Ancak bunu zaaf sananlara asla pirim vermeyiz."

İnan, son yıllarda İzmir ve Selçuk'taki bazı mekan ve yerel ürünlerde Antik Yunan isimlerinin kullanılmasını eleştirerek, Türkçeye ve geçmişe sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Diğer konuşmacılar

İzmir Valisi Süleyman Elban ise yaz dönemini verimli kullanarak faydalı geçiren gençleri kutlayarak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de Efes'te dünyanın en büyük antik tiyatro sahnesinde gençlerle bir araya geldikleri için çok mutlu olduklarını, yaz döneminde İzmir'de yaklaşık 20 bin öğrenciyi ağırladıklarını belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu da TÜGVA'yı tebrik ederek, "Yaz okulu süreci elbette bir son değil. Bu sizler için bir başlangıç. Okullar boyunca güzel alışkanlıklar edindiniz. Yarınlara daha güçlü olmak için hazırlandınız. Bu süreçte elbette çok fazla kişinin emeği, desteği var. İnanıyorum ki bu destek bundan sonra da sizlerin yanında olacak." dedi.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata da tarihi bir güne şahitlik ettiklerini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Protokole "Efes'te ilk kez Kur'an-ı Kerim okundu" manşetli gazete dağıtıldı

Programda gençler tarafından hazırlanan kısa gösteri de sahnelendi. Gazete satıcısını canlandıran gençler, gazetenin "Efes'te ilk kez Kur'an-ı Kerim okundu" manşetini seslendirdi.

Gösterinin ardından rulo haline getirilen gazeteler, çocuklar tarafından protokol üyelerine dağıtıldı.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından başarı sağlayan gençlere ödül verildi.

Konuşmaların ardından müzik ve ilahi dinletileri, film gösterimleri, Murat Belet ve Maher Zain konserlerinin yanı sıra dron gösterisi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA