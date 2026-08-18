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İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek

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İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD Başkanı Trump'ın saldırıları durdurma çağrısına rağmen Gazze'ye saldırıların süreceğini açıkladı. Bu arada İsrail'in Gazze kentinde bir kafeye düzenlediği hava saldırısında en az 6 Filistinli öldü.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'den saldırıları durdurmasını istemesine rağmen, "Gazze'ye saldırıları sürdüreceklerini" açıklayarak meydan okudu.

Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze politikasının Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından ortaya konduğunu kaydetti.

Paylaşımda, bu politikanın "tehditleri ortadan kaldırmak" ve "7 Ekim'e katılan herkesten intikam almak" olduğunu ileri süren Katz, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

Fox News muhabiri Trey Yingst'e verdiği röportajda Trump, Hamas ile farklı kanallardan iletişim kurduklarını ve Hamas'ın "silah bırakacağını" söyleyerek, İsrail'in "Gazze'ye saldırı düzenlememesi gerektiğini" ifade etmişti.

Buna karşın İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze kentindeki bir kafeye düzenlediği hava saldırısında biri çocuk en az 6 Filistinli hayatını kaybetmiş, 14'ten fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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