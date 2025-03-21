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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'ndan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel etkinlik

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları'ndan Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne özel etkinlik
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde özel bir etkinlik düzenledi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı, İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında Türkiye Milli Botanik Bahçesi'nde özel bir etkinlik düzenledi. Programa, Ankara'da yaşayan Down sendromlu çocuklar ve aileleri katılım sağladı.

Etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kapsamında tescillenen 37 çeşit ata tohumu arasından, Ankara iklimine uygun 13 çeşit seçildi. Down sendromlu çocuklar, ata tohumu sebzeleri ekerek tarımla buluşurken, sera alanında seçtikleri çiçekleri de toprakla buluşturdu.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Çocuklarımızın toplumla kaynaşması ve onların da bu toplumun eşit bir parçası olduğunun fark edilmesi çok önemli" dedi. Down sendromunun bir hastalık değil, genetik bir farklılık olduğunu vurgulayan Ercan, etkinliğe katılan ailelere teşekkürlerini iletti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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