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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'den Haşema Tepkisi

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, haşema ile havuza alınmama olayına tepki göstererek, 'Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir' dedi.

DÜZCE(İHA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, haşema ile havuza alınmama olayına tepki göstererek, "Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir" dedi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde haşema ile havuza alınmama olayına bir tepki de AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den geldi. Keşir, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sene olmuş 2024, hala tek derdiniz kadınların kılık kıyafeti, ne giyeceği, ne giymeyeceği? Okulda, işte, sokakta, evde, denizde ya da havuzda kadın ne giyeceğine kendi karar verir. Saygı duymayı öğreneceksiniz. Üsteli, Akçakoca'da mülkiyetine ortak olduğu havuzda yapılan mülkiyet hakkının ihlali, özel hayata müdahale ve ayrımcılık suçudur. Bu bağnazlık, bu zorbalık kabul edilemez" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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