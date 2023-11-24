AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret etti

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Elitaş ziyarette Başkan Yalçın'ın Öğretmen Günü'nü de kutladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Talas Belediyesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elitaş, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Yalçın ziyarette, çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Elitaş ve beraberindekiler, Talas Belediyesi Osmanlı Evi'nde vatandaşlarla çay içip, sohbet etti. Burada bulunan öğretmenlere çiçek veren Elitaş, Öğretmenler Günü'nü de tebrik etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar'dan öğretmenlere hediye

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki iki okulu ziyaret etti.

Süleyman Tarman İlkokulu ve Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Çolakbayrakdar, her daim eğitim ve eğitimcilerin yanında olduklarını belirtti.

Çolakbayrakdar ziyaretlerde öğretmenlere kahve hediye etti.

Melikgazi Belediyesinden Kıranardı Mahallesine çok amaçlı sosyal tesis

Melikgazi Belediyesinin Kıranardı Mahallesi'nde birçok kursun yer alacağı MELMEK sınıfları, aile sağlığı merkezi ve gençlere Akıl Küpü Kütüphanesi kazandıracağı çok amaçlı sosyal tesisin yapım çalışmaları sürüyor.

Tesisin hizmete girmesiyle bölgenin sosyal, kültürel, sanatsal ve sağlık anlamında ihtiyacının giderileceğini ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "İlçe sakinlerimizin sosyal hayatını daha da zenginleştirmek ve sağlık hizmetine olan ihtiyaçlarını gidermek hem de gençlerimize ders çalışabilecekleri bir kütüphane yapmak için güzel bir proje hazırlamıştık. Atıl halde bulunan binayı baştan sona onarıyoruz. İnşallah çalışmaları kısa zamanda tamamlayarak yakında hizmete açacağız. Şimdiden Kıranardı'na hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.