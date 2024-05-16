AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz: 'Sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren bir siyasi hareketiz'

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, partisinin sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren, en iyi okuyan bir siyasi hareket olduğunu söyledi.

Yılmaz, partisinin Adıyaman İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde çalışan teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Teşkilat olarak sandıktan çıkan sonucu değerlendirdiklerini ve bu doğrultuda çalışmalara başladıklarını ifade eden Yusuf Ziya Yılmaz, şunları söyledi:

"AK Partimiz kurulduğu 2002'den bu yana geçen bu 22 yıllık süreç içerisinde sandıktan çıkan sonuçları en iyi değerlendiren, en iyi okuyan bir siyasi hareket olarak eksiğini fazlasını yorumlamış ve siyasetin gelecek planlamasını en isabetli yapma kabiliyeti taşımış dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden, siyasi partilerinden birisidir. 12 milyonu aşkın üyesi bulunan, 2,5 milyon civarında parti teşkilatları olan bu büyük siyasi hareket hakikaten 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan sonuçtan memnun değil. 'Biz bunun daha iyisini bekliyorduk' diyen ve 'bundan sonrasını da daha iyi olması için yapılması gerekenler neler' diyen bir araştırmayı, bir sorgulamayı kendi içimizde yapıyoruz ve gelecek planlamasını da buna göre yapıyoruz."

"Koşar adım geleceğe doğru çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Teşkilat mensuplarıyla bundan sonra ne yapmaları gerektiği konusunda konuşacaklarını dile getiren Yılmaz, "Nerede kalmıştık diyeceğiz ve rekabet sürecini tamamen geride bıraktığımız, artık el ele tutuşup omuz omuza, kol kola önümüzdeki süreçte 'milletimize daha nasıl iyi hizmetler yapabiliriz, hangi eksikliklerimiz oldu da bu eksikliklerimizden kaynaklanan böyle bir sonuç aldık' diyen bir durum muhakemesini, istişareyi yapıp koşar adım geleceğe doğru çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı daha sonra basına kapalı devam etti.

Toplantıya, AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan, AK Parti İl Başkanı Emrah Erkan Bulucu, ilçe ile belde belediye başkanları ve parti yöneticileri katıldı.