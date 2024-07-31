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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Heniyye suikastıyla ilgili açıklama yaptı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı kınayarak, Filistin halkına sabır diledi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "(Heniyye suikastı) Filistin halkının mücadelesine gönül vermiş tüm halklara sabırlar diliyorum." dedi.

Yılmaz, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Allah'tan rahmet diledi.

"Onu katleden, ona bu sabotajı yapan hain İsrail'i telin ediyorum, lanetliyorum." ifadesini kullanan Yılmaz, "Sayın İsmail Heniyye'nin ailesine sabırlar diliyorum. Filistin halkına sabırlar diliyorum. Aslında bu coğrafyanın Filistin halkının mücadelesine gönül vermiş tüm halklarına sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Yerel seçimler sonrası büyükşehir ve illeri tek tek gezdiğini belirten Yılmaz, Sivas'tan Tokat'a geldiklerini yarın da Amasya'ya geçeceklerini anlattı.

Yılmaz, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra yeniden çalışmalara başladıklarını belirterek, "Büyükşehirleri ve illeri tek tek geziyorum. Orada teşkilatlarımız mensubiyet duygusu içerisinde birlikte bir davaya gönül vermiş kardeşlerimizle kucaklaşıyoruz...Yarın için yapmamız gerekenleri konuşuyoruz. Ama tabii dünde yapılmış olan hataları yapmamak üzere bir yarın planlaması yapıyoruz." diye konuştu.

Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri Mustafa Arslan ve Cüneyt Aldemir, AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer, AK Parti Tokat Merkez İlçe Başkanı Ali Çalışkan ve önceki dönem Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile partililer katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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