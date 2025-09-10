Yerebakan: Terörsüz Türkiye için birlikte çalışmalıyız

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, "Terörsüz Türkiye demek, yalnızca silahların susması değildir. Bu aynı zamanda bir kalpleri kazanma, gönülleri onarma mücadelesidir. Terörsüz bir Türkiye, kardeşliğin türküsüdür, birliğin destanıdır." dedi.

"Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında Mardin'e gelen Yerebakan, beraberindekilerle partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

İl Başkanı Mehmet Uncu ve partililerle görüşen Yerebakan, burada yaptığı konuşmada, medeniyet şehri Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Siyaseti yalnızca kürsüde değil, sahada, kapıdan kapıya ve gönülden gönle yaptıklarını belirten Yerebakan, "Bir gün boyunca şehrin dört bir yanına dağılacak olan yol arkadaşlarımız, esnafın kapısını çalacak, evlerin sofrasına oturacak, sokaklarda gençlerle buluşacak, şehit ailelerimizi ziyaret edecek. Çünkü siyaset dediğimiz şey, sadece kürsülerden konuşmak değil, gönüllere dokunmak, milletle bir olmaktır." ifadelerini kullandı.

Mardin'in aynı zamanda bu topraklarda yaşanan en büyük sınavların da tanığı olduğunu aktaran Yerebakan, şöyle konuştu:

"Hepimiz biliyoruz ki bu topraklar uzun yıllar terörün gölgesinde kaldı. Nice ocaklara ateş düştü, nice gencecik fidanlarımızı şehit verdik. Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet eylesin. Aziz şehitlerimizin hatırası bizim için mukaddestir, onların aziz emaneti asla incitilmeyecektir. Bugün ise başka bir eşiğin üzerindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Terörsüz Türkiye hedefiyle artık huzurun, güvenin ve kardeşliğin bu topraklarda yeniden kök salmasından söz ediyoruz. Yarım asır süren terör belasının karanlığı, inşallah yerini aydınlığa bırakacak. Bu ülkenin sokaklarında çocuklarımız daha özgür oynasın, gençlerimiz gelecek hayalleri kurabilsin, analar gözyaşlarını daha az döksün diye verilen büyük mücadelenin adıdır Terörsüz Türkiye hedefi."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliğinde Terörsüz Türkiye hedefiyle, kinle değil hukukla, öfkeyle değil adaletle, sloganla değil hizmetle yürüdüklerinin altını çizen Yerebakan, bu topraklarda güveni, huzuru ve birlikte yaşama iradesini kalıcı kılmayı istediklerini aktardı.

Yerebakan, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye demek, yalnızca silahların susması değildir. Bu aynı zamanda bir kalpleri kazanma, gönülleri onarma mücadelesidir. Terörsüz bir Türkiye, kardeşliğin türküsüdür, birliğin destanıdır. Terörsüz Türkiye demek, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Hakkari'nin gençlerinin kendi topraklarında iş bulması, kendi şehirlerinde mutlu yaşaması demektir. Terörsüz Türkiye demek, bir annenin evladını askere gönderirken yüreğinin daha huzurlu olması, bir babanın evladına güvenle gelecek kurabilmesidir ve biz bu hayali Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, şehitlerimizin emanetine sadakatle, hep birlikte gerçeğe dönüştüreceğiz. İşte bunun için bir elimiz kardeşliğin hukukunda, öteki elimiz kalkınmanın emeğinde olacak."

Mardin'in stratejik olarak da çok kıymetli bir şehir olduğunun altını çizen Yerebakan, "Mardin'de huzur olursa, Türkiye'de huzur olur. Mardin'de barış kökleşirse, bütün bölgemiz barışla yoğrulur. Türkiye Yüzyılı'nın en önemli hedeflerinden biri de işte bu, huzurlu, güçlü, birlik içinde bir Türkiye. Yarınlarımızı güvenle inşa edebilmek için, geçmişin acılarından ders alarak, geleceğe birlikte yürümek zorundayız. Terörsüz Türkiye, ancak kardeşliğimizi büyütürsek, birbirimizin yarasını sararsak mümkündür. İşte bu yüzden 'şifa siyaseti' ile Terörsüz Türkiye aslında aynı yolun iki ismidir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır öğrettiği milletin yanında durma ahlakıyla terörsüz, huzurlu, umutlu bir Türkiye için çalışacaklarını vurgulayan Yerebakan, ecdattan aldıkları ilham ve milletten aldıkları güçle, Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Ak Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu da konuşma yaptı.

Yerebakan, daha sonra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç ve Uncu ile merkez Artuklu ilçesindeki Halk Eğitimi Merkezi'nde kanat önderleri ile Birinci Cadde'de esnafla buluştu. Bazı milletvekilleri ve partililer de ilçelerde ziyaretlerde bulundu.

Ziyarete, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, AK Parti Mardin İl Koordinatörü Yusuf Coşkun, siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.