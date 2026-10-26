AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Hatay'da konferansta konuştu:

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu meselenin sigortası Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıdır." dedi.

Yayman, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde (HMKÜ) düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Milli Dayanışma ve Kardeşlik Konferansı"na katıldı.

Burada konuşma yapan Yayman, programa siyasetçi kimliğiyle değil, ömrü okumakla, yazmakla geçen, milletin derdiyle dertlenen bir akademisyen olarak katıldığını söyledi.

Terörsüz Türkiye meselesinin ülkenin demokratikleşme, büyüme ve kalkınma meselesi olduğunu ifade eden Yayman, şöyle konuştu:

"Bu meselede şimdiye kadar 2 trilyon 300 milyon dolar, PKK terörüyle mücadeleye harcanmıştır. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmamış olsaydı, Türkiye'de kişi başına düşen milli gelir yaklaşık 30 bin dolar olacaktı. Bugün mesele Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yürütülmekle beraber geçmişe doğru gittiğimizde Başbakan rahmetli Bülent Ecevit, Başbakan Necmettin Erbakan, Başbakan Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Turgut Özal zamanında da bu meselede şimdiye kadar pek çok çabanın ve arayışın olduğunu görüyoruz. Bu mesele yaklaşık 50 yıldır Türkiye'nin gündemindedir. Başbakanlar, cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları, milli savunma bakanları değişmiştir ama bu mesele kalmıştır."

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürecin birinci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ikinci ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin de üçüncü sigortası olduğunu vurguladı.

Sürecin yaklaşık 2 yıldır problem yaşanmadan ilerlediğine dikkati çeken Yayman, şöyle devam etti:

"Silahlar teslim edilecek, mağaralar boşaltılacak, bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edilecek, tespit edilecek ve buna ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. Bu çok önemli bir aşamadır ve eğer bu süreçte bu yol haritasına bağlı kalınmazsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün olduğu gibi bugün de güçlüdür ve gerekeni sonuna kadar yapacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Türkiye bir ve beraberdir. Hiç kimse bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz, bozmaya teşebbüs dahi edemez. Bugün biz silahların bırakılmasını konuşuyoruz. Adına ister Güneydoğu sorunu diyelim, ister Kürt sorunu diyelim, ister geri kalmışlık meselesi diyelim, ister Doğu sorunu diyelim, bu sorunu geçen 25 yılda AK Parti hükümetleri, Cumhur İttifakı çözmüştür."

"Türkiye düne göre daha güçlüdür"

Yayman, Terörsüz Türkiye sürecinin siyaset üstü bir mesele olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin kararlılığından hiç kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini vurgulayan Yayman, "Türkiye düne göre daha güçlüdür, yarın çok daha güçlü olacaktır. Bundan hiç kaygınız, endişeniz olmasın. Dediğim gibi bu bir devlet, millet politikasıdır. Bu meselenin sigortası Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışıdır." diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, şunları kaydetti:

"Bu sürecin adı Abdullah Öcalan'ın çıkması süreciyse sürece destek yoktur. Buna hiç kimse destek vermez, Türkiye Büyük Millet Meclisi de destek vermemiştir, vermez. Buradaki temel mesele silahların bırakılması ve Türkiye'nin daha aydınlık bir geleceğe adım atmasıdır. Burada şunu da özellikle ifade etmek isterim; silahları sadece elden değil gönülden de zihinden de bırakmak lazım, bu çok önemlidir. Yani birtakım oyunlarla, farklı uygulamalarla silahı bir yerden alıp, bir yere koymak değil tamamen bırakılması önemlidir. Bakın, önümüzdeki günlerde daha fazla mağaranın boşaltıldığını ve daha fazla silahların teslim edildiğini hep beraber göreceğiz."

Hüseyin Yayman, konuşmasının ardından programa katılanların sorularını yanıtladı.

Programa HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA