AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan temayül yoklaması sürecine ilişkin açıklama

Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu ve Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz "Tüm Türkiye'de teşkilat mensubu arkadaşlarımızın görüşünü inşallah almış ve dolayısıyla bu görüşleri de Cumhurbaşkanımıza 16.00 itibari ile arz etmiş olacağız" dedi.

Ak Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için temayül yoklaması süreci başladı. Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara'nın Sincan ilçesindeki Fatih Kongre ve Kültür Merkezi'nde sürece ilişkin bir açıklama yaptı. Yavuz, bugün 81 ilde temayül yoklamasının yapıldığını belirtti. Yavuz, saat 10.00'da başlayan sürecin saat 16.00'da biteceğini bildirdi. Yavuz, yoklama sürecinin bitişinin ardından AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 16: 00'dan itibaren dilediği anda sonuçları görülebileceğini dile getirdi.

Bugün Türkiye genelinde yaklaşık 150 bin kişinin temayül yoklamalarına katıldığını işaret eden Yavuz, "Bu salonda da 5 bini aşkın kişi bugün inşallah oy kullanacak. Bu, çok büyük bir rakamdır. Biz de böylece hem Ankara'da, hem Ankara'nın bütün ilçelerinde, hem de tüm Türkiye'de teşkilat mensubu arkadaşlarımızın görüşünü inşallah almış ve dolayısıyla bu görüşleri de Cumhurbaşkanımıza 16.00 itibari ile arz etmiş olacağız. Ben, teşkilat temayül yoklamamızın hem teşkilatımız, hem ülkemiz hem de her birimiz için hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

AK Parti'nin temayül yoklaması yaparken Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) temayül mü yoksa ön seçim mi yapacağını düşünmekle meşgul olduğunu söyleyen Yavuz, "Aslında teşkilat mensuplarının görüşüne almak isteyenler için hem şimdi hem süreç içerisinde devamlı bir imkan vardır. Diliyorum onlar da güzel bir şekilde yapar. Bizim bu 'Elektronik Teşkilat Temayül Yoklaması', bir parça onlara da ilham versin diye bahsettim açıkçası. Şayet arzu eden olursa biz de her türlü lojistik desteği sağlarız. Yeter ki en güzel şekilde teşkilat mensuplarının ve diğer oy kullanacak, tercihte bulunacak herkesin görüşü iyi bir şekilde alınsın" ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak aday müracaatlarını aldıklarını ancak bir yandan meclis üyesi adaylarına ilişkin müracaatların devam ettiğini bildiren Yavuz, "Memurların istifası için 1 Aralık son gün. Onun için sistemi müracaat etmeye müsait olarak tutuyoruz. Şu ana kadar sisteme giriş yapanların sayısı 8 bini aştı. Çok daha fazlasıyla bu müracaat olacak ve 10 binleri, belki 20 bin, 30 bini aşan bir şekilde aday müracaatının söz konusu bir tablo karşımıza çıkacak" dedi.

Yavuz, hem temayül yoklaması sürecinin hem de seçim sürecinin suhulet içerisinde devam etmesini diledikten sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yavuz, bir basın mensubunun, AK Parti'nin adaylarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili soruya, "Aslında partiler açısından adaylık süreci başladı. Biz, kendi iç takvimimizi işletiyoruz ama Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) takvimi daha açıklanmadı. Seçim takvimi ocak ayında açıklanacak ve esas ondan sonra her şey hızlanacak. Seçim takvimine de baktığımızda da geçen dönem aday listeleri 19 Şubat'ta seçim kurullarına teslim edilmişti. Bunun tarihi de geçen dönem 19 Şubat olduğuna göre, bu yıl henüz çıkmadı ama 19 Şubat olur 20 Şubat olur. Bildiğim kadarıyla 20 Şubat öngörülüyor. Bu, şu demektir; partiler 20 Şubat'a kadar çalışma yapabilir. Ancak partiler, bir an önce çalışmalar başlasın diye 20 Şubat'ı beklemiyor. Biz de AK Parti olarak beklemiyoruz. 2019'da Ocak ayının sonunda aday tanıtım programına yapmış ve böylece mitinglerle ve aday programlarıyla sahaya inmiştik. Bu sefer de üç aşağı beş yukarı bunu öngörüyorum. Ama süreç devam ettiği için, müracaat eden aday adaylarının ilanı diye bir şey yok, genel rakamları veriyoruz. Aksi taktirde bu dinamik bir süreç. İstifa edip 'Ben de buradayım' diyecek olanlar da olacak elbette. O süreçleri bekliyoruz. Devamında da istifa mecburiyeti olmayanların değerlendirilebileceğini tabloyla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Adayların belirlenmesi için komisyonun ne zaman toplanacağına ilişkin soruya ise Yavuz, "Komisyon henüz toplanıp çalışmaya başlamadı. Cumhurbaşkanımız da 'İstifa süreci geçsin ondan sonra başlayacağız' dediler. Ama partinin ilgili birimleri hummalı bir çalışmanın içinde. Cumhurbaşkanımız 'Karar veren komisyon oluşturuldu, buyurun' dediğinde biz de bütün hazırlıklarımızla masada yerimizi alacağız inşallah ve Cumhurbaşkanımızın başkanlık yaptığı o komisyonda son kararını verecek. O, tam ne zaman başlar bilmem ama henüz başlamadı. Cumhurbaşkanımızın açıklamasından da 'Hele bir istifa süreci yani 1 Aralık geçsin ondan sonra bakacağız dediler'. Muhtemelen ondan sonraki bir tarihte başlayacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA