AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Gölbaşı İlçe Başkanlığı Teşkilat Buluşmasına Katıldı

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ankara Milletvekili Ömer İleri, Gölbaşı İlçe Başkanlığı teşkilat buluşmasına katıldı.

İleri, piknik alanında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin yaklaştığını belirterek, bu süreçte teşkilatların sahada vatandaşlarla bir araya gelip Ankara'yı layık olduğu yönetime kavuşturacakları söyledi.

Siyaset yapmanın, bir davanın mensubu olmanın her şeyden önce bir ailenin mensubu olmak anlamına geldiğini vurgulayan İleri, "Siyaset sevgi ister, siyaset proje ister, dürüstlük ister, çalışkanlık ister, fedakarlık ister. Biz yolumuza bu şekilde devam ettiğimiz sürece kimse bileğimizi bükemez, biz bunu biliyoruz. Çünkü bizim temsil ettiğimiz siyaset anlayışı doğaldır, doğrudur, işin özüne uygundur ve istikametini milletinden alan anlayıştır. İşte biz bu yüzden güçlüyüz."

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de 2019 yerel seçimlerinde vaatlerinin yüzde 98'ini tamamladıklarını anlattı.

Şimşek, 2018'den bugüne Cumhur İttifakı'nın ülke için elini değil gövdesini taşın altına koyduğunun altını çizerek, "Özellikle Cumhurbaşkanı'mızın ve Genel Başkanımızın üzerinde durduğu 2 önemli şehir var; İstanbul ve Ankara. Ankara'yı tekrar kazanmaya var mısınız? İstanbul'u da alacağız. Yeter ki bir olalım, diri olalım, iri olalım, hep birlikte Gölbaşı olalım, hep birlikte Türkiye olalım." ifadesini kullandı.

Ak Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan yerel seçim sürecinde yine yollara revan olacaklarını, birlikte çalışacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanlığı tarafından teşkilat mensuplarına yemek ikramı yapıldı.

Etkinliğe, AK Parti Ankara Milletvekilleri Murat Alparslan, Osman Gökçek, Fethan Baykoç, Kurtçan Çelebi, Zehra Nur Aydemir, AK Parti Genel Merkez ARGE Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hakan Arol, Abdurrahman Özkan, AK Parti Ankara İl Sekreteri Ahmet Özbek ve teşkilat mensupları katıldı.