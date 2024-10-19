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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kocaeli'de konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Kocaeli'de konuştu Açıklaması
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye Yüzyılı aslında tam olarak altyapısını ayağa kaldırmış olan, öz güvenini inşa etmiş olan, iç dinamiklerini kuvvetlendirmiş olan Türkiye'nin yeni bir eşiği atlama vizyonudur.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, "Türkiye Yüzyılı aslında tam olarak altyapısını ayağa kaldırmış olan, öz güvenini inşa etmiş olan, iç dinamiklerini kuvvetlendirmiş olan Türkiye'nin yeni bir eşiği atlama vizyonudur. İnşallah bu eşiği hep beraber atlayacağız." dedi.

Kartepe'deki bir düğün salonunda düzenlenen AK Parti Kartepe 6. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan İleri, Türkiye'nin dünya için bir umut ışığı olmak üzere olduğunu, geçen 23 yılda ortaya konulan mücadelenin bu gücü ve güveni kendilerine verdiğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen İleri, "insanlığın eninde sonunda bu barbarları yeneceğini, bu cinayet şebekesinin bu soykırım nedeniyle insanlık ve tarih önünde hesap vereceğini" söyledi.

İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hep beraber bu mücadeleyi verdiklerini vurgulayarak, "Bizler bu mücadelede başarılı olacağız. Bunu da biliyoruz. Bunu onlar da biliyor. Bu korkunun, bu telaşın bir sebebi de budur diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bu coğrafyanın sırtlanların gözünü diktiği bir coğrafya olduğuna dikkat çeken İleri, "Bunu hepimiz biliyoruz ama biz aynı zamanda şunu da biliyoruz; mücadele bizim karakterimizdir. Biz doğarken de mücadele verdik, büyürken de mücadele verdik ve inşallah ölürken de mücadele vereceğiz. Biz mücadeleden yorulmuyoruz. Biz mücadeleden yüksünmüyoruz. Mücadele bizim için bir yaşam tarzıdır diyoruz." dedi.

İleri, son 22 yılda her alanda büyük atılımlara hep beraber imza attıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hiçbir alan yok ki çok önemli bir atılım yapılmamış olsun ama bunların da ötesinde AK Parti iktidarları, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli yapısal bir dönüşüm de ortaya koydu. Millet devlet kaynaşması tekrar sağlandı. Vesayetle mücadeleyi kazandık ve belki de en önemlisi millet olarak öz güvenimizi yeniden inşa ettik. Gençlerimiz artık bu ülkede dünyaya gelince biliyorlar ki öyle sıradan bir ülkenin vatandaşı değil. Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyız ve bu millet önümüzdeki yüzyılda dünyaya şekil verecek milletlerden biridir. Bu özgüveni kötümser senaryolarla moral bozucu söylemlerle karalamalarla kara propagandalarla kimsenin onların elinden almasına müsaade etmeyeceğiz. Bu noktaya geldik. Bu noktadan sonra da daha da yüksek bir enerjiyle mücadele edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli bir eşik aşamasına geldiklerine işaret eden İleri, "Altyapımızı ayağa kaldırdık, öz güvenimizi tekrar inşa ettik ama öyle bir sürece geldik ki yurt dışına bir bakıyorsunuz büyük bir güç boşluğu. Uluslararası sistem artık etkili değil, pandemiyle mücadele edemiyor bu sistem. Göçle mücadele edemiyor, terörle mücadele edemiyor, hemen dibimizdeki soykırımla ilgili bir duruş sergileyemiyor. İşte böyle bir dönemde altyapısını ayağa kaldırmış bir Türkiye, Cumhurbaşkanımız gibi bir liderle. İşte bütün bunlar birkaç yüzyılda bir gelecek bir fırsattır ve bu millet bu fırsatı kesinlikle kaçırmayacaktır. Bu eşikten atlayacaktır ve geriye dönüşü olmayan o noktaya inşallah gelecektir diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük ve güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var"

İleri, Gazze'de yaşanan sürece bakıldığında büyük ve güçlü bir Türkiye'ye büyük ihtiyaç olduğunun görüldüğünü anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün bunları birleştirdiğimizde aslında ortaya çıkan tablonun ismi; hepimizin Türkiye Yüzyılı dediğimiz tablodur. Türkiye Yüzyılı aslında tam olarak altyapısını ayağa kaldırmış olan, öz güvenini inşa etmiş olan, iç dinamiklerini kuvvetlendirmiş olan Türkiye'nin yeni bir eşiği atlama vizyonudur. İnşallah bu eşiği hep beraber atlayacağız. Cumhurbaşkanımızın, Türkiye Yüzyılı hitabını bütün teşkilat üyelerimizin okumasını isterim. Çok önemli mesajlar var. Çok önemli hedefler var. Bir taraftan tabii ki gelişme hedefleri var. 'Her alanda dünyanın en kuvvetli 10 devleti arasına gireceğiz.' diyoruz biz vizyon çerçevesinde. Bir taraftan dünya hedefleri var. 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyoruz biz o vizyon çerçevesinde. Orada bir hedef daha var. O hedef de şunu söylüyor; bizler AK Parti teşkilatları olarak şu yüzyılda, önümüzdeki yüzyılda bu toplumu kemirmeye çalışan yankı odalarını ortadan kaldıracağız. Bu yankı odalarını besleyen, bu yankı odalarını yönlendiren, başka bir deyişle bu toplumu sürekli olarak bölmeye çalışan, kutuplaştırmaya çalışan, bazı kesimleri ötekileştirmeye çalışan siyaset anlayışını, muhalefetin siyaset anlayışını da inşallah yine bu milletin ferasetiyle tarihin tozlu raflarına kaldıracağız."

"Toplumda nefret söylemi yaymaya çalışanları toplumda etkin olmaktan çıkaracağız"

Önlerindeki önemli kilometre taşlarından birinin de toplumda her daim nefret söylemi yaymaya çalışanları toplumda etkin olmaktan çıkarmak olduğunun altını çizen İleri, "Bu anlamda muhalefetin siyaset anlayışını da yıkıcı siyasetten ziyade yapıcı siyasete, nefret siyasetinden ziyade sevgi siyasetine dönüştürme zorunda bırakmamız gerekiyor. Bunu da biz sağlayacağız. Ortaya koyduğumuz siyaset anlayışıyla ortaya koyduğumuz siyasi mücadeleyle ortaya koyduğumuz söylemlerle ve inşallah bu milletin ferasetiyle ilerleyen süreçte inanıyorum ki hiçbir zaman bir muhalefet partisinin genel başkanı, milletin yarısına yaklaşık olarak hakaret etmiş olan birini baş tacı olarak protokolde misafir edemeyecek. Bunu siyaseten yapamayacak. Bundan imtina edecek çünkü toplumun tepkisinden endişe edecek. Bizim bu ortamı sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

Kongreye, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, İl Başkanı Şahin Talus, delegeler ve partililer katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Politika

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