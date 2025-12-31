AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, 'Doğumunun 114. Yılında Tevfik İleri Bilgi Şöleni'ne katıldı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, dedesi Tevfik İleri'nin Yassıada Mahkemeleri'nde ve sonrasındaki süreçte her zaman dik durduğunu, özgüvenli bir şekilde davasının arkasında mücadele verdiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde düzenlenen "Doğumunun 114. Yılında Tevfik İleri Bilgi Şöleni"ne katılan İleri, bu tür etkinliklerin vefakarlığın gösterilmesi açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Dedesi Tevfik İleri'nin her açıdan istisnai bir karakter olduğunu dile getiren İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dedem sadece çevresindeki insanların sevdiği bir insan değildi. Dedem memlekette geniş kitleler tarafından çok seviliyor, saygı duyuluyor ve yaptığı hizmetlere baktığımızda da devlet adamlığıyla, siyasetçiliğiyle, Türkiye'mize ve bu memlekete çok çok büyük hizmetler sağlamış. Vefakarlığı, çalışkanlığı, dürüstlüğü, azmi, mücadeleciliği ve samimiyeti vardı. Para pulla hiçbir şekilde işi olmaması vardı, bütün bunlar mutlaka vardı. Ama bunların da ötesinde her şeyden önce bir sevgi insanıydı. Sevmeyi bilen bir insandı. Ailesine ve milletine karşı sevgi doluydu. İnsan sevgisi doluydu, Allah sevgisi doluydu."

Dedesinin kendilerine bıraktığı en büyük mirasın onurlu bir isim olduğunu ifade eden İleri, "Kendisi 'Size mal mülk bırakmadım ama erkek bir ad bıraktım.' diyor. Torunu olarak ve ailesi olarak bunu hissediyoruz. Allah ondan razı olsun. Hayatının bütün aşamalarında, son anına kadar dik durmuş biriydi. Yassıada Mahkemeleri'ndeki duruşundan tutun, ondan sonraki süreçte dahi her daim dik durmuş, özgüvenli bir şekilde davasının arkasında mücadele vermiş bir büyük isimdi." diye konuştu.

İleri, dedesi ve dava arkadaşlarını mağdurlar olarak değil, muzaffer siyasetçiler olarak hatırlayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Zira bir dönem onlara 'düşükler' diyenler bugün kimsenin zihninde yer etmiyorlar. O insanlar bu memlekette demokratikleşme mücadelesinin temel mücadelelerinden ve cephelerinden birini ortaya koydular. Bu yolun taşlarını döşediler ve artık şu geldiğimiz noktada, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vesayetle olan bu mücadele kazanılmıştır. Türkiye artık siyasetin merkezde olduğu bir ülke haline gelmiştir, siyaset tarafından yönetilen bir ülke haline gelmiştir. İşte bu sürecin temel yapı taşlarını atanlar da 1950'lerde bu rahmetlilerdir."

Türkiye'nin 100 yılı sürecinde çok büyük bir iddia ortaya koyduklarını aktaran İleri, "Bu iddiayı hayata geçirmek noktasında da tabii ki yol haritalarını kaleme alıyoruz. Türkiye'nin 100 yılını tüm siyasetçiler tarafından kabul edildiği bir ülkede başaracağız." dedi.

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin ile öğrenciler katıldı.