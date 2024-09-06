Üye Girişi
Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya: Önceliğimiz milletimizin refahıdır

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin millete hizmetkar olmayı amaçladığını ve sürekli kendini yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi. Kaya, Türkiye'nin mazlumlara derman olduğunu vurgulayarak, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını eleştirdi ve dünyanın Türkiye'ye umut bağladığını belirtti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız." dedi.

Kaya, AK Parti İl Başkanlığınca Nevşehir Ticaret Borsası Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda, AK Parti'nin ilk günkü heyecan ve şevkle kendini geliştirip yenileyerek yoluna devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin güçlü lideri ve donanımlı kadrolarıyla milletin değerleri, hukuku ve davasına sahip çıktığını ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

"Milletimiz, 'Her şeyin en iyisini AK Parti yapar' dedi ve 23 yıl kesintisiz şekilde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın arkasında yürüdü. Önceliğimiz, milletimizin refahıdır, bekasıdır. Bizler, milletimize buyurgan bir tavırla değil, onlara kulak veren bir hizmetkar olmak üzere yola çıkmış kadrolarız. Kendimizi sürekli olarak yeniliyor, aynı kalmıyoruz. Partimizin adı Adalet ve Kalkınma Partisi, bu rastgele belirlenmiş bir isim değil. Biz, Türkiye'nin geleceğini bu kavramlar üzerine inşa etmek için yola çıktık ve bugünlere geldik. Bundan sonra da sürekli kendimizi yenileyerek yolumuza devam edeceğiz."

Kaya, AK Parti'nin mazlumlara derman, kimsesizlerin kimsesi olduğunu vurguladı.

Türk milletinin hiçbir zaman güce tapınan, güçlünün yanında taraf olan tutum içine girmediğini dile getiren Kaya, Türkiye'nin, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların dualarında yer bulduğunu söyledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının 1 yıla yakın süredir devam ettiğine dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"İsrail, bu süreçte bütün dünyayı sefalete ve karanlığa sürüklüyor. Bu karanlık süreci Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği ve aklı selimi ile aşacağımıza inanıyoruz. Dünya büyük bir dirilişe gebe. Dünya büyük bir dirilişe hasret. Temennimiz odur ki o dirilişin mimarı olmak bizlere nasip olsun. Şundan çok emin olalım ki dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Türkiye'nin misyonu Osmanlı'dan bugüne mazluma, mağdura, mahruma sahip çıkan, kol kanat geren bir duruşa sahiptir. Zulümlerden, baskılardan, sömürüden kurtulmak isteyenler Türkiye'yi büyük bir umut olarak görüyor. Çünkü onlar çok iyi biliyorlar ki Türkiye çok güçlü olursa onlar da güçlenecek. İyi biliyorlar ki Türkiye, vicdanın ve merhametin diyarıdır."

Kaynak: AA / Politika

Fatma Betül Sayan Kaya Filistin AK Parti AK Parti Türkiye İsrail Dünya

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Hindistan uçağında aramalar sürüyor! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Hakan Çalhanoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Hakan Çalhanoğlu kadroda yok mu? Galler Türkiye maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Galler Türkiye golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kerem Aktürkoğlu neden yok, yedek mi? Türkiye maçında Kerem Aktürkoğlu kadroda yok mu? WAL hangi takım? (Galler Türkiye) Wales - WAL açılımı ne? Brezilya Ekvador maçı hangi kanalda? Brezilya Ekvador maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Uruguay Paraguay maçı hangi kanalda? Uruguay Paraguay maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Kosova Romanya maçı hangi kanalda? Kosova Romanya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne? Fas Gabon maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fas Gabon maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir?
title