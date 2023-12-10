AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir: Türkiye'nin dört bir tarafında Cumhur İttifakı'nın bayrağı dalgalanmaya devam edecek

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir Kars'ta konuştu

Erkan Kandemir :

"Muhalefet bloğu aslında bütün o toplantılarını, bir araya gelmelerini adeta bir birleriyle pazarlığa çevirmişler"

KARS - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Kars'ta düzenlendiği istişare toplantısına katıldı.

Kandemir, muhalefet bloğunun bir araya gelmelerinin tek sebebinin bir birleriyle pazarlık olduğunu belirtti.

Kandemir, muhalefetin memleket ve millet diye bir dertlerinin olmadığını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, partisinin Kars'ta düzenlendiği İl İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Erkan Kandemir, "Türkiye açısından son derece kritik ve önemli bir seçin geride bıraktık. Süreç bize gösterdi ki, muhalefet bloğu aslında bütün o toplantılarını, bir araya gelmelerini adeta bir birleriyle pazarlığa çevirmişler. Yani birisini başkan yardımcısı tayin etmişler. Ötekini bakan tayin etmişler. Toplanmışlar, toplanmışlar kime hangi bakanlığı veririz onu tartışmışlar. Tartışmalarının hiçbir yerinde milletten bir iz, tartışmalarının hiçbir yerinde memleketin beklentisi olmamış. Seçim bitince bir kez daha gördük ki, kendilerinin itiraf ettiği halinde, hani diyorlar ya; 'iyi ki biz kazanmamışız' kendilerinin itiraflarından gördüğümüz şey şu ki Türkiye ucuz kurtulmuş. Bunların ortaya dökülenlerinin dışında, ortaya dökülmeyen onlarca mesele vakti gelince gözükecektir. Bunların memleket, millet diye bir derdinin olmadığını görmüş olduk" dedi.

Milletimizin huzuruna çıkarken, milletimizin tartısıyla tartılırken, bir kere daha 31 Mart öncesi hizmet aşkımızla, sevdamızla huzura çıkacağız diyen Kandemir, "Biz AK Parti olarak, Cumhur ittifakı olarak mücadele etmeye, siyaset yapmaya devam ediyoruz. Bu milleti seviyoruz. Ülkemizin dört bir yanına hizmet götürmek için mücadele ediyoruz. İşte Kars'tan Edirne'ye Türkiye'nin neresi giderseniz gidin, ecdadın ifadesiyle, 'ardında çil çil eserler bırakmanın nasıl bir şey olduğunu zaten görmüş oluyorsunuz. Biz memleketin derdiyle ilgilenirken, biz milletin meselelerini konuşurken, karşı taraftakilerin bambaşka dertlerinin, gayelerinin olduğunu millet gördü. Görmeye zaten devam ediyor. Onlara hak ettiğini her vakti geldiğinde fazlasıyla veriyor. Bu seçimlerde de Türkiye'nin dört tarafından bu yerel seçimlerin sonucunda yine aynı neticenin çıkacağına inanıyoruz. Milletimizin huzuruna çıkarken, milletimizin tartısıyla tartılırken, bir kere daha 31 Mart öncesi hizmet aşkımızla, sevdamızla huzura çıkacağız. İnanıyorum ki Türkiye'nin dört bir tarafında Cumhur ittifakının bayrağı dalgalanmaya devam edecek inşallah diyorum" diye konuştu.

AK Parti İl İstişare Toplantısı Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir'in konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam etti.