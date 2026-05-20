AK Partili Demir: CHP belediyelerinde yolsuzluk yapılanması var

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bak Silivri'deki şahıs, İstanbul yetmedi ne yaptı biliyor musunuz? CHP'nin bütün büyükşehirlerine ya genel sekreter ya genel sekreter yardımcısı veya çok kritik daire başkanı atadı. Bir de böyle bir yapılanma var." dedi.

Demir, Kaman Belediye Başkanlığı ziyaretinin ardından AK Parti Kırşehir İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

İl Başkanı Seher Ünsal'dan çalışmaları hakkında bilgi alan Demir, ilçe, belde ve belediye başkanlarının talep ile görüşlerini dinledi.

Partililerin katılımıyla il başkanlığının konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Demir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede hizmet anlayışını değiştirdiğini belirterek, millete hizmet odaklı çalıştıklarını söyledi.

Rusya ve Ukrayna'nın savaş halinde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her iki ülkenin lideriyle de görüştüğünü belirten Demir, şöyle devam etti:

"İkisiyle birlikte bir lider nasıl görüşebilir? ya bunlar savaşıyorlar, can düşmanları. Ama siz ikisine de komşusunuz ve ikisiyle birlikte konuşuyorsunuz. Bu bugün olan bir iş değil. Bu Cumhurbaşkanı'mızın belediye başkanlığından bugüne kadarki duruşuyla ilgili bir sonuçtur. Şu anda doğumuzda savaş, kuzeyde savaş, güneyde Suriye'de bizi de etkileyen ve çok ciddi sıkıntılara sebep olan bir durum. Her tarafı ateş çemberi olan bir ülke Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesin huzur içerisinde olmasının tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Bu işte böyle bir lidere sahip olmamızdandır."

Siyaseti hizmetle bütünleştirdiklerini anlatan Demir, 24 yıllık iktidarda 100 yılda ancak yapılacak işler yaptıklarını, milleti daha ileriye taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

"Her gün bir şeyle karşılaşıyoruz"

CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulunan Demir, "Bu millet CHP'nin yerel yönetimlerdeki bu fiyaskosunu görmeden, bu CHP anlayışı milletin başına musallat olsaydı ne olacaktı? Her gün bir şeyle karşılaşıyoruz. Özellikle İstanbul'u 1994 yılından bu yana yakından tanıyan biri olarak, CHP'de şöyle bir durum var. Çok garanti olan yerler var, İstanbul'da ilçeler, büyük ilçeleri olan İzmir'de, Ankara'da, Türkiye'nin güneyinde yerler var. Oralara kimin belediye başkanı atanacağı, isimler önemli değil. Genel merkeze kimin adamı atanacak ona bakarlar, adeta yerel yönetimler ilçe ilçe, şehir şehir CHP Genel Merkezi tarafından parsellenmiş." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasına değinen Demir, şunları kaydetti:

"Bu yapı var ya bu rüşvet yapısı. Söylemeye, konuşmaya utanıyoruz. Bu irtikap, rüşvet, bu yolsuzluk... Yolsuzluğun nedeni işte bu, kimin eli, kimin cebinde belli değil. Bak Silivri'deki şahıs, İstanbul yetmedi ne yaptı biliyor musunuz? CHP'nin bütün büyükşehirlerine ya genel sekreter ya genel sekreter yardımcısı veya çok kritik daire başkanı atadı. Bir de böyle bir yapılanma var. Genel merkezden aşağıya doğru yapılanma var. Parçalanmış, herkesin tapulu malı gibi kullanılan yerler var. Bir de İstanbul menşeli bütün Türkiye'yi parselleyen bir yapı var ve sonucunu görüyoruz. Biz bu işin içerisinde yokuz. Bakın söyleyeyim, bir defa bu rüşvetleri alanlar kendileri, paylaşamayanlar kendileri, sonra bunu ikrar edenler kendileri, şikayet eden de kendileri, dava açanlar kendileri. Biz hep beraber izliyoruz, görüyoruz."

Toplantıda, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Temel Başalan, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ve İl Başkanı Seher Ünsal da konuşma yaptı.