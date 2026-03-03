AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Çorum'da konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki bugün verdiğimiz belirli kararlar inşallah Türkiye'nin 50 yılını, 100 yılını, Anadolu'nun önümüzdeki döneme güvenle, refah içerisinde bakmasını temin edecek ana çatıyı oluşturacak." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Çorum İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret ederek, teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Çorum Belediyesi Turgut Özal İş Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Büyükgümüş, burada yaptığı konuşmada, bölgede yaşanan gelişmeleri sürekli takip ettiklerini söyledi.

Kritik dönemde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yoluna güçlü ve kararlı şekilde devam ettiğini vurgulayan Büyükgümüş, "Bu, AK Parti teşkilatlarının emeğinin sayesindedir. Türkiye'nin bugün geldiği nokta, AK Parti teşkilatlarının, Cumhur İttifakı olarak güçlendiğimiz ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz çalışmaların eseridir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin diplomaside sözüyle, duruşuyla, iradesiyle dünyada adeta barışın simgesi haline geldiğini dile getiren Büyükgümüş, "Son birkaç gündür bölgemizde yaşanan çatışmalarda da etkin şekilde gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek sayın bakanımız ve tüm ilgili arkadaşlarımız yeni diplomatik kanalların açılması, barışın hakim olması, çatışmanın dinmesi için hem diplomatik hem de sahada mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Büyükgümüş, atılacak yeni adımlarla Türkiye'nin hava savunma sistemlerinde, insansız teknolojilerde çok daha güçlü bir ülke olacağını belirterek, "Anadolu'nun değerleriyle bütünleşerek bir araya gelerek bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Aksi olsaydı kurulan oyunlarda, tuzaklarda, Allah muhafaza hep geride kalırdık ama kalmadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde planını, programını, ne zaman, hangi vakit, ne adım atması gerektiğini çok iyi bilen bir Türkiye var elhamdülillah. Diplomaside de çok boyutlu ilişkiler tanzim ederek bu rolümüzü sahadaki elde ettiğimiz bu başarıdan kazandığımız İmkanı sonuna kadar Türkiye'nin yararına, Türkiye'nin geleceğine kullanma azmindeyiz." diye konuştu.

Türkiye olarak güçlü, kararlı, vakur duruşu devam ettirerek diplomatik akılla hareket etmeyi sürdüreceklerinin altını çizen Büyükgümüş, "Bu çatışmaların dinmesi, bölgemizde barışın, huzurun, refahın yeniden tesis edilmesi için herkesin gözü Ankara'da. Elhamdülillah, bu önemli bir başarıdır. İnşallah temennimiz, inancımız odur, yeniden diplomatik kanalların açıldığı ve burada yaşanılan çatışmaların süratle geride kaldığı bir tabloya Türkiye olarak ulaşmak istiyoruz." dedi.

Birçok başarı elde edilmesine karşın gidilecek çok yolun olduğuna işaret eden Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Öyle bir zaman diliminden geçiyoruz ki bugün verdiğimiz belirli kararlar inşallah Türkiye'nin 50 yılını, 100 yılını, Anadolu'nun önümüzdeki döneme güvenle, refah içerisinde bakmasını temin edecek ana çatıyı oluşturacak. O yüzden böylesine bir dönemde AK Parti teşkilatlarında görev almak, sorumluluk üstlenmek, geçmişte olduğundan bugün çok daha önemli boyutlar içeriyor. Sadece siyaseten belirli işleri yapmak, belirli hedefleri başarmak, sadece seçimleri kazanmak değil. Bizim omuzlarımızda Türkiye'nin geleceğini, dünya mazlumlarının geleceğini adaletle, hakkaniyetle, insanlık değerleriyle örtüştürerek sorumluluk var."

Dünyada gelişmeler olurken Türkiye'de de siyasi gelişmelerin yaşandığına dikkati çeken Büyükgümüş, "Ülkemizdeki siyasi gelişmelere baktığınızda her gün muhalefet tarafından bir başka skandal açıklamayı, bir başka anlamlandıramadığımız gelişmeyi görüyoruz. Dünya büyük bir değişimden geçiyor. Bugün fikirleriyle, ortaya koyacağı iradeyle Türkiye'nin alacağı kararlar çok önemli stratejik konumdayken muhalefetin adeta bir avuç yolsuzluk bataklığına batmış çete mensubunu aklamak için bütün siyasetini seferber ettiğini görüyoruz. Yatıyorlar, kalkıyorlar, Silivri'deki o zatın adeta boğazına kadar battığı yolsuzlukların her birini aklama mücadelesindeler. Siyasetin gündemi ufku, zihniyeti bu olabilir mi?" açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısındaki bazı açıklamalarına da değinen Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Bugün Sayın Özel çıkıp, 'Erdoğan Amerikan planının bir parçasıdır.' diyor. İnsanda biraz insaf olur. Böyle arsızca bir siyaset anlayışı olabilir mi? 2001 yılında AK Parti kurulmuş, 16 ay sonra 2002 yılında iktidara gelmişiz. 2002'den bugüne sayısız yerel seçimde, genel seçimde, referandumda millet Recep Tayyip Erdoğan ile 'devam' demiş. O zaman sen milletin de Amerika'nın planının parçası olduğunu düşünüyorsun. Böyle bir siyaset anlayışı olabilir mi? Şu günlerde, şu anlarda söylenecek bir söz mü bu? Her kritik gelişmede, konunun üzerine Türkiye'ye yeni bir sayfa açmak, yeni bir boyut açmak yerine Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayı tercih ediyorlar. Bugün dünyanın egemenleri, zalimleri Erdoğan'a saldırıyor zaten ama evelallah Erdoğan'ın arkasında Çorum var, Çorum'daki kardeşleri var."

CHP lideri Özel'in Sinop'taki füze testlerini eleştirdiğini hatırlatan Büyükgümüş,"CHP'nin lideri Sayın Özel ne diyor? Orada füzeler test edildiği için balıklar korkuyormuş. Balıklar korktuğu için Sinop'ta balıkçılık azalmış. Böyle olduğu için turistler orayı tercih etmiyormuş. Bu test merkezinin acilen kapatılması lazım. Dünyadaki ülkelerin füzeler geliştirmek, hava savunma sistemleri geliştirmek için kapımızda kuyrukta olduğu gün CHP'nin başındaki genel başkan bize tesisi kapatmayı tavsiye ediyor. Hiç mi akıl, izan yok, hiç mi plan program yok sizin kafanızda? Bu söylenecek laf mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Fikir, plan, program üreterek ve icraatlar yaparak milletin gönlüne girmeye çalıştıklarını belirten Büyükgümüş, "Bu aymazlıklara, Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle isnatlarda bulunarak milletin zihnini bulandırmaya, insanlarda çelişkiler oluşturmaya çalışan bu anlayış karşısında her zaman dikkatli, cesur ve kararlı duracağız. İnşallah burada siyaseten başardığımız güçlü birlikteliği, kardeşliği Anadolu'nun dört bir yanına yayarak Allah'ın izniyle böyle bir tabloda biz geri duramayız. 2028 yılında yapılacak seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha Cumhurbaşkanı seçeceğiz." diye konuştu.