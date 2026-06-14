Büyükgümüş: En büyük güç samimiyet

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Siyasette en büyük gücün samimiyet olduğunu asla kalbimizden çıkarmayacağız." dedi.

Ak Parti Çankırı İl Başkanlığınca düzenlenen Mahalle Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Büyükgümüş, ilk olarak AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan ile görüştü.

Büyükgümüş, daha sonra geldiği Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Mahalle Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, çok önemli bir zaman diliminde AK Parti teşkilatlarında görev aldıklarını söyledi.

Gazze'de, Türkistan'da çekilen acıların herkesin kalbini burktuğunu belirten Ahmet Büyükgümüş, "Geçmişten bugüne Allah'a çok şükür ki daha güçlü bir Türkiye var. Türkiye'mizin iradesini, dünya mazlumlarının sesini, umudunu, adalet çağrısını bugün güçlü iradesiyle temsil eden Recep Tayyip Erdoğan var." ifadelerini kullandı.

Büyükgümüş, AK Parti'nin en önemli farkının samimiyetle siyaset yapma anlayışı olduğunu kaydederek, "Çankırı'nın dört bir yanında yapacağımız çalışmalarımızı, mücadele aşkımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ın fikir ve mücadele ufkunu gönüllere taşıyacak olan bizim mahalle teşkilatlarımızdır. Bu inanç ve gayretle ülkemizin dört bir yanında mahalle çalışmalarımızı merkeze alan, mahallelerdeki varlığımızı, mücadelemizi merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

"Siyasetleri millete hizmet etme ufku taşımıyor"

İstanbul merkezli yolsuzluk soruşturmalarına ve CHP'de parti içerisinde yaşanan son tartışmalara da değinen Büyükgümüş, "Bu davaları açanlar, bu davada yargılananlar, konunun muhatabı Cumhuriyet Halk Partili. Bilgileri, belgeleri mahkemeye sunanlar, 'ben bu yolsuzluğun, arsızlığın, ahlaksızlığın parçası oldum, itiraf ediyorum' diyenler yine Cumhuriyet Halk Partili. Biz bunun neresindeyiz? Hiçbir yerinde yokuz. Ama kendileri işin sürekli avukatlığını yapıyorlar." şeklinde konuştu.

Büyükgümüş, tabelaları, isimleri, yerleri farklı olsa da Türkiye'de iki siyasi görüşün birbiriyle yarıştığının altını çizerek, şu şekilde konuştu:

"Birincisi, Türkiye'nin Avrupa'nın kenarında küçük bir ülke olarak kalıp medeniyet iddialarından dünyaya söyleyeceği yeni sözlerden yoksun, yoluna devam etmesi gerektiğini söyleyenler. Adam Brüksel'e gitmiş, Avrupa Birliği bayrağının önünde yardımcısıyla birlikte fotoğraf çektiriyor. Bize söylediği söz de 'Dış politikada bizim sözümüz dinleniyor.' Böyle bir şey olabilir mi? Karşılığını, Çankırı'da, milletimizde aramıyor da Brüksel'deki Avrupa Birliği'nin bayrağının önünde arıyor. İşte bir tanesi bu, Türkiye'nin Avrupa'nın kenarında küçük, iddiasız bir ülke olarak yoluna devam etmesi gerektiğini savunanlar. Bir de bunun karşısında büyük ve güçlü Türkiye olarak daha adil bir dünyanın kuruluşuna öncülük etmek isteyen AK Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan var. Meseleye bu ölçüden bakacağız. Bakın ufukları aynı ufuk. Adama üç sene önce kurtarıcı, kahraman diyorlardı, bugün hain diyorlar. Bugün Özgür Özel ile birlikte yol yürüyen, ona 'ağamsın, paşamsın, canımsın' diyen biri yarın ona 'hain' diyecek. Bunlar böyle. Çünkü siyasetleri millete hizmet etme ufku taşımıyor. Varsa yoksa kendi içlerindeki rant mücadelesi, kendi içlerindeki koltuk mücadelesi, heva ve heveslerini, kamu kaynağını, siyasetin sunduğu koltukları nasıl ben kullanırım da buradan istifade ederim. İşte anlayışları bu kadar."

Mahalle teşkilatlarının önemine vurgu yapan Büyükgümüş, "Siyasette en büyük gücün samimiyet olduğunu asla kalbimizden çıkarmayacağız. Medya organları değil, şatafatlı toplantılar değil, büyük kalabalıklar değil, inanmış, samimi, gayretli kadroların sözü, fikri, heyecanı, eylemi her şeyin üzerinde bir netice, ortaya koyabilecek büyük bir nüve taşımaktadır." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da teşkilatın gayretlerinin yerelden küresele her düzeyde neticeyi belirlediğini aktardı.

Çankırı'da bir mahalle veya köyde yapılan çalışmaların dünyanın şekillenmesine vesile olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Çünkü hakkı haykıran bir lider olarak, insanlık aleminin huzurunda sayın Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koymuş olduğu prensipler, değerler, davetler, çağrılar, gayretler bambaşka bir dünyanın oluşmasına zemin hazırlıyor. Dolayısıyla Çankırı'yla dünyanın geleceği arasındaki bu köprüyü, bu ilişkiyi elhamdülillah sizler oluşturuyorsunuz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Erdoğan da selamlama konuşması yaptı.