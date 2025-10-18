AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, İzmir'de konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, son 23 yılda Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu hizmetleri gerçekleştirirken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık." dedi.

Uygur, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığınca AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen "Bir Sofra'da İlle de Roman" programında yaptığı konuşmada, İzmir'in "Ege'nin incisi" olduğunu söyledi.

Romanlarla kardeşlik bağının yılların emeğiyle, vefasıyla, samimiyetiyle yoğrulmuş bir yol arkadaşlığı olduğunu vurgulayan Uygur, şöyle konuştu:

"Onlarsız bir Türkiye, İzmir eksik kalır. Son 23 yılda ülkemizde Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlelerini hayata geçirdik. Güzel İzmir'imizde de eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyduk. Bu hizmetleri gerçekleştirirken hiçbir vatandaşımızı dışarıda bırakmadık. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle Türkiye'de ayrımcılığın her türünü ortadan kaldırdık. 85 milyonun her bir ferdine hiçbir ayrım gözetmeksizin kökenine, kimliğine, inancına ve kültürüne bakmadan 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hizmet ettik."

Uygur, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı şehirlerde eğitimden sağlığa, üretimden istihdama kadar her alanda onları destekleyecek mekanizmalar kurduklarını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin bölgesinde barışın, istikrarın ve vicdanın merkezi haline geldiğini dile getiren Uygur, "Gazze'de yaşanan insani felaketin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız diplomatik girişimlerini aralıksız sürdürmüş, hem bölge ülkeleriyle hem de küresel aktörlerle yoğun temaslar kurarak ateşkesin sağlanması adına öncü rol üstlenmiştir." diye konuştu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Hamza Dağ da bugüne kadar Roman vatandaşlar için üzerlerine düşeni yapmaya gayret ettiklerini belirterek, "Daha atacağımız çok adım var. Bu adımları bazen sizden, bazen bizden gelen projelerle hayata geçireceğiz. İzmir'in göbeği Tepecik, Zeytinlik, Hilal'dir. Roman gerçeğini anlamadan, bilmeden İzmir'i okumak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise yaklaşık 1200 yıldır bu toprakların ayrılmaz parçası olan Romanların, Anadolu'nun renklerini, neşesini, enerjisini ve insan sevgisini yüzyıllardır bu millete taşıdığını anlattı.

Roman vatandaşların her yerde "En Büyük Roman, Recep Tayyip Erdoğan" dediklerini aktaran Saygılı, "Bu söz, bir slogan değil. Yıllardır süren karşılıklı güvenin ve sevginin özetidir. İzmir, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en fazla Roman nüfusunu barındıran şehridir. Bu şehir Roman kültürünün kalbidir, can damarıdır." dedi.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, bazı milletvekilleri ve çok sayıda Roman vatandaşı katıldı.