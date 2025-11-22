AK Parti Gençlik Kolları: 'Terörsüz Türkiye' Vizyonu ile Geleceği İnşa Ediyoruz

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, "Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir." dedi.

İbiş, Olimpiyat Parkı'ndaki Gülümseyen Kafe'de yaptığı basın açıklamasında, Filistin'den Sudan'a, dünyanın tüm mazlum coğrafyalarında hakları hiçe sayılan, sesi duyulmayan çocukların sessizliğini duyurmak ve "Terörsüz Türkiye"nin kıymetini haykırmak için Erzurum ve ülkenin dört bir yanında bir arada olduklarını söyledi.

81 ilde aynı hayalin peşinden yürüyen bir gençliğin gür sesiyle konuştuklarını ifade eden İbiş, "81 Hayal, Bir Türkiye', bu ülkenin her köşesinde aynı ideali büyüten gençlerin ortak geleceğidir. İşte o geleceğin adı genciyle yaşlısıyla, çocuğuyla yetişkiniyle 'Terörsüz Türkiye' geleceğidir. Bizler, bir çocuğun gözyaşının coğrafyası olmadığını biliyoruz ancak ne yazık ki uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliği, milyonlarca çocuğun en temel yaşam hakkını bile koruyamaz hale gelmiştir." dedi.

İbiş, AK Gençlik olarak düzenledikleri "Boş Sıralar" etkinliğiyle, dünyada neşeyle çalan okul zilinin, Gazze'de yüzlerce sıranın katil İsrail'in gasbettiği çocukların yokluğuyla boş kaldığını gösterdiklerini vurguladı.

Pek çok coğrafyada çocukların kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakıldığını, bu durumun güvenli bir ortamın kıymetini ve 'Terörsüz Türkiye'nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyduğunu anlatan İbiş, şunları kaydetti:

"Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir. Bugün Türkiye, terörü kaynağında kurutan, milletin iradesini güçlendiren ve yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa eden bir iradenin adıdır. Cumhurbaşkanımızın 'Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye'dir.' sözü, işte bu büyük hayalin en somut ifadesidir. Terörsüz Türkiye, kaderi çatışmalarla çizilmiş tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir. Çünkü daha adil bir dünya mümkündür. Terörsüz bir dünya mümkündür. Her çocuğun güvenle, özgürce büyüyebileceği bir dünya mümkündür."

"Terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür"

İbiş, uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin milyonlarca çocuğun yaşam hakkını bile koruyamadığını belirterek, "Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir, sorumluluk alın. Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Filistin'deki, Sudan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın. Biz 'Terörsüz Türkiye'nin gençleri olarak kararlıyız. Terörsüz bir Türkiye mümkünse, terörsüz bir dünya da mümkündür." ifadelerini kullandı.

Sesini duyuramayan her çocuğun sesi olmaya devam edeceklerini vurgulayan İbiş, çocuklar için daha adil bir dünyayı her birlikte inşa edeceklerini sözlerine ekledi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, partililer, vatandaşlar ve çocukların katıldığı program, Türkiye haritasının boyanması ve gökyüzüne balon bırakılmasıyla sona erdi.