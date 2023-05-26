AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez mazbatasını aldı

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez, mazbatasını alarak hem Eskişehir'e hem de ülkeye hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Eskişehir'de gerçekleşen mazbata teslim töreninin ardından konuşan AK Parti Eskişehir Milletvekili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan sonra inşallah hem şehrimize hem de memleketimize hizmet edeceğiz. Bir sorumluluğumuz daha olmuş oldu" dedi.

14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Seçimleri sonucu Eskişehir'den AK Parti milletvekili olarak seçilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Prof. Dr. Ayşen Gürcan, Eskişehir Adalet Sarayı'nda gerçekleşen 28. Dönem Eskişehir Milletvekili Mazbata Töreni ile mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından açıklama yapan AK Parti Eskişehir Milletvekili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

"Hem şehrimize hem de memleketimize hizmet edeceğiz"

Mazbata töreninin ardından yaptığı açıklama ile hem Eskişehir'e hem de ülkemize hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Bakan Dönmez, "Bildiğiniz üzere 14 Mayıs'ta milletvekili genel seçimleri de tamamlanmış oldu. Biraz önce il seçim kurulu tarafından mazbatalarımızı aldık, Eskişehir milletvekili olarak. Bundan sonra inşallah hem şehrimize hem de memleketimize hizmet edeceğiz. Bir sorumluluğumuz daha olmuş oldu. Bu vesileyle seçimin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için görev alan başta il seçim kuruluna, ilçe seçim kurullarındaki hakim arkadaşlarımıza, görevli arkadaşlarımıza, sandıklarımızda görev alan sandık kurulu başkan ve üyelerine, siyasi partilerin çok değerli müşahitlerine teşekkür ediyoruz. Güvenli bir şekilde yapıldı. Ama biliyorsunuz şimdi Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. İnşallah bu pazarda Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Eskişehir'de sükünet içerisinde, huzur içerisinde, barış içerisinde bir kampanya yürütüldü. Seçim günü de hemen hemen kayda değer bir olaya rastlanmadı. O açıdan ben bir kez daha hemşerilerimize de, tüm siyasi partilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Eskişehir'e hizmet etmeyi görev bildik"

Seçimlerde oy veren vatandaşlara teşekkürlerini ileten AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir vekili olarak mazbatamızı aldık. 28'inci dönem milletvekili olarak Eskişehir'e hizmet etmeyi görev bildik. Rabbim utandırmasın. Hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Ben de bu seçimin gerçekleşmesinde öncelikle partimin başkanlığı ve teşkilatıma teşekkür ediyorum. Oy veren Eskişehirli halkımıza teşekkür ediyorum. İnşallah güzel işler yapacağız." - ESKİŞEHİR