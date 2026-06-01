Haberler

Milletvekili Gürcan ve Başkan Albayrak'tan Kocakır TOKİ şantiyesine ziyaret

Milletvekili Gürcan ve Başkan Albayrak'tan Kocakır TOKİ şantiyesine ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile Odunpazarı'ndaki TOKİ proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Proje kapsamında 1.796 konut, 24 sınıflı okul, cami ve 20 dükkanlı ticaret merkezi yer alıyor. 2027 yılında tamamlanması planlanıyor.

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır Mevkii'nde yapımı devam eden TOKİ proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şantiye alanına gelerek yetkililerden inşaat sürecinin son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle Eskişehir'e kazandırılacak olan yeni yaşam alanının 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Eskişehir için tek gündemlerinin hizmet üretmek olduğunu vurgulayan Albayrak, projenin sadece bir konut inşası değil, aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında şehre kazandırılacak yatırımlar şu şekilde sıralandı:

"Bin 796 adet depreme dayanıklı güvenli konut, bölgedeki çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak 24 sınıflı ilkokul, 300 kişi kapasiteli cami, sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak 20 dükkanlı ticaret merkezi."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmaksızın çalışıyoruz"

Projeyi yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamızla ile birlikte Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır Mevkii'ndeki TOKİ şantiyesini ziyaret ederek yetkili arkadaşlardan çalışmalara dair bilgi aldık, emekçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diledik. Bu güzide yaşam alanının şimdiden hak sahiplerine ve Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İran: ABD ile müzakereleri durdurduk

Dünyayı tedirgin eden rest! Barış masasından kalktılar
Özgür Özel, olağanüstü kurultay için yeterli imza sayısını topladı

CHP'de kriz büyüyor! Özgür Özel yeterli imza sayısını topladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Travis Scott konserinden sonra ABD'li yayıncıyı dolandıran taksiciye rekor ceza

ABD'li yayıncıyı dolandıran taksici hayatının cezasını yedi!
İran sınırında erkek cesedi bulundu

Jandarma ve komando birlikleri İran sınırında buldu
Tahran'ın kararı piyasaları vurdu! Altın çakıldı, petrol fırladı

Tahran'ın kararı piyasaları fena vurdu
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Ekrem İmamoğlu sinyali verdi: Yeni parti geliyor

Yeni parti kuruyorlar

İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı

Bir devir sona erdi!