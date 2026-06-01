Milletvekili Gürcan ve Başkan Albayrak'tan Kocakır TOKİ şantiyesine ziyaret

Ak Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır Mevkii'nde yapımı devam eden TOKİ proje alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Şantiye alanına gelerek yetkililerden inşaat sürecinin son durumu hakkında detaylı bilgi alan Başkan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle Eskişehir'e kazandırılacak olan yeni yaşam alanının 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanarak hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti. Eskişehir için tek gündemlerinin hizmet üretmek olduğunu vurgulayan Albayrak, projenin sadece bir konut inşası değil, aynı zamanda tam donanımlı bir yaşam alanı olduğunu ifade etti.

Proje kapsamında şehre kazandırılacak yatırımlar şu şekilde sıralandı:

"Bin 796 adet depreme dayanıklı güvenli konut, bölgedeki çocukların eğitim ihtiyacını karşılayacak 24 sınıflı ilkokul, 300 kişi kapasiteli cami, sosyal ve ekonomik hayata katkı sağlayacak 20 dükkanlı ticaret merkezi."

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde durmaksızın çalışıyoruz"

Projeyi yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde şehrimiz için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. Milletvekilimiz Prof. Dr. Ayşen Gürcan hocamızla ile birlikte Odunpazarı Aşağıçağlan Mahallesi Kocakır Mevkii'ndeki TOKİ şantiyesini ziyaret ederek yetkili arkadaşlardan çalışmalara dair bilgi aldık, emekçi kardeşlerimize çalışmalarında kolaylıklar diledik. Bu güzide yaşam alanının şimdiden hak sahiplerine ve Eskişehir'imize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı