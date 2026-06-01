Haberler

Başsavcılık harekete geçti! CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayında oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep etti.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda oy kullanan delegelerin MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını talep etti.
  • Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayı için 'mutlak butlan' kararı verdi.
  • Mahkeme kararıyla Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi göreve iade edildi.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa dönmesi sonrası CHP'deki tartışmalar devam ediyor. 

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı,  Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yazı yazdı.

Söz konusu yazıyla birlikte kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi. 

CHP'DE 'MUTLAK BUTLAN' KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay için 'mutlak butlan' kararı verdi. Kararla birlikte Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevlerinden uzaklaştırıldı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi ise yeniden göreve geldi.

Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi: "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine" 

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki 'mutlak butlan' tartışmalarına ilk yorum

Erdoğan'dan "mutlak butlan" çıkışı! CHP'ye önemli bir uyarısı var
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

Özgür Özel'in TBMM'den beklediği haber geldi
İsrail, Lübnan'da hastaneyi vurdu! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ateşkesi iptal edip hastaneyi vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Savcılık bir de Bay Kemal'in iki senedir çalışmalarını yürüttüğü lüks ofislerin kira ve giderlerini, yanında çalışanların aylık ve masraflarını kullandığı araçların masraflarını emekli aylığı ile nasıl karşıladığını da araştırsa ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRevolver:

Zaten mutlak butlan kararını verfin, seneletdir süren davada daha bu neyin kini.. Kim yönlendiriyor seni

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbekir yapici:

VAY BE BIRDE HALKIMIZ ADALETIN VE YARGINI HANTALLIGINDAN BÜROKRASIDEN SIKAYET EDER BIR DAVANIN SONUNU GÖRMEDEN AHIRETE GÖC EDENLER VAR DIYEREK DERT YANANLAR SU HIZA BIR BAKSINLAR ADALET YARGI NEYMIS KIME VARMIS GÖRSÜNLER.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selçuksports'un sahibi gözaltına alındı

Selçuksports'un sahibi gözaltında! Bakın hangi ilde yakalandı
Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Kerem'e sürpriz talip! Geri dönebilir
Galatasaray'dan Abdülkerim için karar! İmzalar atılıyor

Ve beklenen oldu!

7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış
Minguzzi cinayetinde 'cezaevi fotoğrafı' iddiası: Tamamen dezenformasyon çıktı

Tamamen dezenformasyon! Skandal fotoğraf iddiası için açıklama geldi
33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı

33 yıldır hizmet veriyordu! Türkiye'nin ilk hipermarketi kapılarını kapattı
Batman Petrolspor'dan iddialı transfer

Anlaşmaya varıldı: Yeni sezondaki takımı belli
Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!