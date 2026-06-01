Başsavcılık harekete geçti! CHP kurultayındaki delegelerin banka hareketleri ve SGK kayıtları incelenecek

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verdiği 'mutlak butlan' kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığa dönmesi sonrası CHP'deki tartışmalar devam ediyor.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, 38. CHP Olağan Kurultayına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yazı yazdı.

Söz konusu yazıyla birlikte kurultayda oy kullanan tüm delegelerin ve birinci derece yakınlarının MASAK raporları, banka hesap hareketleri ve SGK kayıtlarını ilgili kurumlardan talep edildi.

CHP'DE 'MUTLAK BUTLAN' KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'de 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in Genel Başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay için 'mutlak butlan' kararı verdi. Kararla birlikte Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevlerinden uzaklaştırıldı, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi ise yeniden göreve geldi.

Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi: "Mutlak butlanla sakatlanmış 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen genel başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmelerine ve görev iadelerine"