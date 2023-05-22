AK Parti'den vekil seçilen Hulki Cevizoğlu, Oğan'ın mesajındaki "istikrar" kelimesine dikkat çekti: Hayırlı olsun

2. turda Erdoğan'ı mı yoksa Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyeceğini bugün düzenleyeceği basın toplantısıyla açıklayacak olan Sinan Oğan'ın paylaştığı mesajdaki bir ifade dikkatlerden kaçmadı. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den vekil seçilen gazeteci Hulki Cevizoğlu mesajdaki "istikrar" kelimesinden yola çıkarak "Buradaki istikrar kelimesi anahtar bir kelime. Oğan da akademik dille yazmış mesajını ve şifre belli. Hayırlı olsun" sözleriyle Oğan'ın Cumhur İttifakı'na destek vereceğini savundu.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50+1 çoğunluğu sağlayamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.52, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88, ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17 oy aldı.

SİNAN OĞAT KİLİT BİR ROL OYNAYACAK

28 Mayıs'ta yapılacak 2. tura kalan seçimde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci turda yarışacak adaylar olurken, Sinan Oğan da kilit bir konuma geldi.

"KARARIMIZI SAAT 17.00'DA AÇIKLAYACAĞIZ"

Hangi adayı destekleyeceği merak konusu olan Oğan kararını bugün saat 17.00'da düzenleyeceği basın toplantısında açıklayacağını ifade ederken, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu ile ilgili tutumumuzu yarın saat 17.00'da düzenleyeceğimiz bir basın toplantısı ile açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yarınki görüşmeler ve istişareler de tamamlandığında artık kararımızı netleştirip, bunu Türk milletinin aziz evlatları ile paylaşmış olacağız. Kararımızı herhangi bir saikle değil, Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağını, ayrıca meselelere farklı beklentiler ile değil, ilkeler bazında baktığımızın da bilinmesini isteriz."

CEVİZOĞLU OĞAN'IN MESAJINI YORUMLADI

Sinan Oğan'ın paylaştığı mesajdaki bir ifade ise dikkatlerden kaçmadı. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den İstanbul milletvekili seçilen gazeteci Hulki Cevizoğlu katıldığı canlı yayında Oğan'ın "karar" mesajını yorumladı.

"İSTİKRARDAN KASIT ŞU, CUMHUR İTTİFAKI..."

Paylaşımdaki "istikrar" kelimesinden yola çıkan Cevizoğlu, Oğan'ın kararını Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağını belirtip "Burada anahtar bir kelime var. İstikrar diyor. İstikrardan kasıt şu; Şimdi Cumhur İttifakı, bütün vatandaşlarımız biliyor. Bir kerede daha tekrar edelim. TBMM'de çoğunluğu sağladı.

"İSTİKRAR KELİMESİ ANAHTAR BİR KELİME"

Büyük oranda çoğunluk Cumhur İttifakı'nda. Cumhurbaşkanlığı makamı ile TBMM'deki iradenin eş güdümlü ortak hareket etmesi ülkenin geleceği için çok yararlı. Buradaki istikrar kelimesi anahtar bir kelime. Oğan da akademik dille yazmış mesajını ve şifre belli. Hayırlı olsun."

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023