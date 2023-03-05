AK Parti'den İYİ Parti'ye geçen Fakıbaba'dan olay sözler: Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmayacağız

Geçtiğimiz aylarda AK Parti'den İYİ Parti'ye katılan Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba dikkat çeken bir çıkışa imza attı. 6'lı Masa'dan ayrılan Meral Akşener'in Cumhur İtttifakı'na katılma ihtimaline ilişkin Fakıbaba, "Biz İYİ Parti olarak olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı Masa'dan ayrılması, seçimlere kısa süre kala Ankara'nın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Akşener'e, Cumhur İttifakı ortağı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den gelen çağrı dikkat çekti. Destici, "Artık İYİ Parti altılı masada değil. Ya yoluna kendisi devam edecek ya da Cumhur İttifakı ile hareket ederse bundan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

ESKİ AK PARTİLİ'DEN DİKKAT ÇEKEN BİR PAYLAŞIM

Destici'nin Akşener'e yaptığı davetin yankıları sürerken, İYİ Parti cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Geçtiğimiz aylarda AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmesiyle gündem olan Ahmet Eşref Fakıbaba, Twitter hesabından kritik bir paylaşım yaptı.

"CUMHUR İTTİFAKI İLE ASLA BİRLİKTE OLMAYACAĞIZ"

İYİ Parti'de Genel Başkan Başdanışmanlığıu görevini yürüten Fakıbaba, Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını söyledi. Fakıbaba, "Biz İYİ Parti olarak olarak, AKP/Cumhur İttifakı ile asla birlikte olmadık, olmayacağız." açıklamasında bulundu.

AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP İYİ PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Ahmet Eşref Fakıbaba, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem milletvekilliğinden hem de AK Parti'den istifa ettiğini açıklamıştı. Fakıbaba, "Fakıbaba istifasını duyurduğu açıklamasında "2003'te üyesi olduğum Ak Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum" demişti.