AK Parti'den DEM Partili belediyelere kayyum sinyali: Ceza alma ihtimali olan 30 kişiyi aday gösterdiler

31 Mart yerel seçimlerinin ardından DEM Parti'nin kazandığı belediyelerle ilgili ilk kayyum kararı Hakkari Belediyesi için uygulanırken Ak Parti'den konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, DEM Parti'nin seçimlerde 30 civarında ceza alma şüphesi olan aday çıkardığını belirterek Hakkari'den sonra başka belediyelere de kayyum atanma ihtimalini ortaya attı.

"CEZA ALMA İHTİMALİ OLAN KİŞİLERİ BİLEREK ADAY GÖSTERDİLER"

AK Partili İpek, Gazete Duvar'ın haberine göre Meclis'te "DEM Parti tarafından yaklaşık 30 kriminal ceza alma ihtimali olan kişi aday gösterilmiştir." sözlerini sarf etti. İpek, DEM Parti'nin hakkında soruşturma ve dava bulunan kişileri bilerek aday gösterdiğini ve amaçlarının kaos çıkarmak olduğunu öne sürdü.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ: SEN MAHKEME MİSİN?

İpek'in konuyla ilgili açıklamalarına DEM Partili birçok milletvekili "Sen mahkeme misin?" şeklinde tepki gösterirken İpek, sözlerini yineledi. Kulislerden edinilen bilgilerde aynı zamanda CHP'li bazı belediye başkanlarının da haklarında devam eden davalardan ötürü takip altında olduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, hakkında devam eden terör soruşturması kapsamında görevden alınırken makamına Hakkari Valisi, Başkan Vekili olarak atanmıştı. Akış, daha sonra yargılandığı "terör örgütü yöneticiliği" davasından 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar sonrası başta Hakkari olmak üzere pek çok doğu ilinde sokak gösterileri düzenlenerek durum protesto edilmişti.