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AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan CHP İl Başkanı Oran'a tebrik telefonu

AK Parti İl Başkanı Subaşıoğlu'ndan CHP İl Başkanı Oran'a tebrik telefonu
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AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP Denizli İl Başkanlığına atanan Ayhan Oran'ı telefonla arayarak tebrik etti ve başarı diledi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, CHP Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Ayhan Oran'ı telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti ve başarı dileklerini iletti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli İl Başkanlığı görevine atanan Ayhan Oran'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Subaşıoğlu, gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Oran'a yeni görevinde başarılar dileyerek, siyasi partiler arasındaki demokratik iletişim ve karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.

CHP Denizli İl Başkanlığı görevine kısa süre önce atanan Ayhan Oran ise tebrik dolayısıyla Subaşıoğlu'na teşekkür etti. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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